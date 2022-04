El Tenerife se enfrenta al Huesca

De los dieciocho triunfos que lleva en Liga, a falta de seis jornadas para al cierre del calendario, el Tenerife nunca llegó a encadenar tres. Cada vez que enlazó dos, o perdió o empató el siguiente, a partes iguales. Este viernes (20:00 horas, Heliodoro Rodríguez López) tiene otra oportunidad para romper esa barrera. Será la séptima en este curso. Después de ganar en Anoeta y repetir en casa ante el Fuenlabrada, recibe al Huesca dispuesto a lograr su mejor racha de victorias.

Con sus 62 puntos, un resultado positivo le serviría para dejar resuelta, de forma virtual, su presencia en las eliminatorias por el ascenso a Primera División. Además, con ese teórico desenlace se pondría a dos puntos del segundo, un Almería que se enfrentará este lunes al Sporting dentro de una jornada sin duelos entre adversarios directos en la lucha por subir.

Se trata de un objetivo que ya se le ha alejado demasiado a un Huesca que, desde su condición de ex Primera, comenzó la competición dentro del grupo de candidatos a estar entre los mejores. Su etapa inicial, con el mexicano Nacho Ambriz al frente, no cuajó. Terreno perdido. La posterior, a partir de la duodécima semana y con Xisco Muñoz al frente, no ha sido lo suficientemente regular como para que los de El Alcoraz lograran subir a tiempo al tren del ascenso. Y eso que llevan cinco jornadas sin perder. Pero están a ocho puntos del sexto y su margen de error es nulo, si es que realmente existe. El empate del pasado domingo con su vecino Zaragoza tuvo pinta de ser definitivo. Su respuesta este viernes en el Heliodoro Rodríguez López, tras la desconexión de su único objetivo, es toda una incógnita. El entrenador ha prometido que su equipo lo seguirá «dando todo».

En el otro lado, la situación es diferente. Ramis calificó el partido como «fundamental» para sellar el pasaporte con destino al playoff y entrar en las cinco últimas jornadas con opciones de avanzar en la clasificación: terceros mejor que cuartos, y qué decir de la posibilidad de que el segundo puesto continúe estando a su alcance.

Una vez superadas las turbulencias de marzo, con las victorias ante la Real Sociedad B y el Fuenlabrada, el Tenerife ha vuelto a alcanzar su velocidad de crucero justo en el momento definitivo de la temporada. De ahí que no se esperen muchos cambios en la alineación. Aunque nunca se sabe. Habrá uno seguro, ya que Pablo Larrea estará en la grada cumpliendo una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Su puesto será, salvo sorpresa, para el que había sido titular ahí casi toda la temporada, Alexandre Corredera, que volverá a jugar de inicio con Aitor.

Todo indica, además, que Ramis mantendrá el armazón defensivo, ya con Álex Muñoz incorporado tras reaparecer el domingo pasado y con Sergio González y José León de nuevo juntos para formar la pareja de centrales.

En cuanto al frente de ataque, las prestaciones y el reciente doblete de Enric Gallego hacen que sea fijo, probablemente junto a un Mario recuperado de un golpe en el hombro. Y en los extremos, Bermejo y Mollejo parten con ventaja por su rendimiento en las últimas semanas. Quedarían alternativas de nivel como Shashoua, Elady...