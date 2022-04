Xisco Muñoz se sincera y admite que ya no piensa en disputar los ‘playoff’

Sorprendente pero sincero discurso de Xisco Muñoz. El exblanquiazul, ahora entrenador del Huesca, admite que su equipo ya apenas tiene opciones de alcanzar la sexta plaza y verbaliza que no han demostrado «estar capacitados» para pelear con los mejores.

«El problema es que no hemos aprendido de los errores iniciales, pero no me quiero quedar con eso. Lo importante es que el equipo está dando todo lo que tiene y lo está intentando; más allá del acierto o del juego que realice», apuntó tras el empate obtenido en el derbi aragonés contra el Real Zaragoza, que también ha quedado descolgado.

«Yo no pienso ya en eso» dijo de la promoción de ascenso. «No pienso en playoff porque nos faltan muchas cosas para llegar a esas situaciones. Ahora mismo hemos de ofrecer el mejor juego posible y llegar a momentos de partido que nos permitan conseguir puntos. Llevamos tres meses y hemos perdido dos partidos. Vamos a buena velocidad pero habíamos concedido mucho antes de mi llegada y en el mes de enero», recordó. «No estamos demostrando estar capacitados, pero lucharemos en todos los partidos por este escudo y por el Huesca», dijo también.