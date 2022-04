Corredera persigue su gran sueño

Van dos suplencias consecutivas para un futbolista habituado a jugarlo casi todo, pero Alexandre Corredera no ha perdido el talante, las ganas ni la ambición. Según él mismo recuerda, hace solo un año estaba aún en Segunda B. Así que pelear por un puesto en la máxima categoría para la próxima temporada «es un sueño» hecho realidad. Sus palabras destilan buenas intenciones y el deseo de seguir la buena racha este viernes contra el Huesca. «Partido difícil, pero importante», señala.

«El equipo está con ganas después de dos victorias y tras cortar esa mala racha que llevábamos, sin ganar y con malas sensaciones. Ahora, intentaremos encadenar por fin tres encuentros consecutivos con triunfo», verbaliza el mediocampista, que ha cedido su sitio en el once inicial en las últimas dos jornadas y se perfila titular nuevamente esta semana. Toda vez que Larrea no está, todas las quinielas apuntan a su regreso.

Según dijo ayer, no ha perdido la calma; tampoco por los malos resultados colectivos. «Todos los equipos pasan por esos baches. Lo más importante es seguir creyendo, sin desesperarse. El equipo lo ha hecho. Cuando las cosas no salen, es lógico que exista cierta preocupación, pero quienes estamos aquí dentro sabíamos que la única manera era seguir el camino marcado. Eran dos partidos buenos para sumar seis puntos ante rivales que buscan salir de ahí abajo y los hemos conseguido», adujo el centrocampista, quien cree que salen reforzados ante las seis contiendas que faltan.

Se deduce de su testimonio que no ve al representativo peleando por el ascenso directo, que considera «cosa de tres», pero ello no implica que vayan a bajar los brazos. Más bien al contrario, permanecen ojo avizor ante el potente adversario que viene. «El Huesca tiene un gran equipo, con jugadores de nivel y estaba llamado a estar ahí arriba. Es verdad que empezó regular, pero últimamente está en buena dinámica y con el objetivo de engancharse arriba. Vamos a intentar hacernos fuertes en casa y hacerles ver que sumar aquí es difícil», reseñó el ex del Badajoz, quien considera que un tercer triunfo seguido «supondría un golpe sobre la mesa».

Regularidad

Corredera también ensalzó la estabilidad que preside la trayectoria de los blanquiazules en liga. «Llevamos todo el año metidos en puestos de privilegio. Eso significa que el equipo lleva haciendo las cosas bien durante esas 36 jornadas. Queremos seguir así para que, cuando llegue la última, sigamos en esta zona. La ilusión es lo más importante y nos gustaría que fuese también la ilusión de toda una isla», enfatizó.

«Desde hace un tiempo, parece que el ascenso directo es cosa de tres. Nosotros estamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo y mirando hacia el séptimo, que es quien marca la zona de promoción. Es donde queremos estar y alejarnos de los perseguidores es clave. No hay que mirar más allá, sino centrarnos en el viernes. Quedan seis finales. Todos queremos lo mismo, pero hay grandes equipos. Lo que está haciendo el club, en un año tan especial como el Centenario, es muy importante», cerró.

Antes, se ocupó de hacer de portavoz del grupo y emitió un llamamiento a la afición para que acuda de forma masiva al duelo e viene, y que abrirá jornada. «Nos estamos jugando una cosa muy bonita, que es subir a Primera».