Ramis: «No hemos sido brillantes, pero sí prácticos»

Lectura positiva. El técnico del representativo, Luis Miguel Ramis, destacó del partido de ayer que «los tres puntos dan confianza y además consolidan» al equipo entre los cuatro primeros, lo cual garantiza el factor campo a favor en un hipotético primer cruce de la promoción. El profesional tarraconense ve difícil que el Tenerife alcance una de las plazas de ascenso directo «porque tendrían que fallar al menos dos equipos», pero advirtió a los tres de cabeza que, si se duermen, el cuadro blanquiazul está dispuesto «a coger su silla». Cada vez con más claridad, Ramis se refiere al cambio de categoría como un objetivo real. Y al alcance del Tenerife.

«No ha sido un partido brillante pero sí práctico, serio y sin equivocarnos», fue su resumen de los 90 minutos ante el Fuenlabrada. Ante un adversario en apuros, abrir el marcador pronto iba a resultar determinante. «Cuando hemos marcado, creamos precipitación en el rival y vas creciendo en el partido. En la primera parte nos ha faltado un poco de precisión y decisión en situaciones trabajadas durante la semana. Ellos en defensa perseguían nuestras marcas muchas veces, teníamos que aprovechar esos espacios y no lo hemos hecho. Aún así nos pusimos 2-0 y eso te da confianza», adujo.

A Ramis le disgustaron los minutos del 60 al 75, porque su equipo «perdió el orden y las distancias, regalaba el balón al rival y perdía el control del juego». Pero resaltó que el representativo supiera reponerse y aprovechar la situación de superioridad numérica para acabar el partido sin sobresaltos. «Teníamos que haber hecho algún gol más», lamentó.

Dicho todo lo cual, se refirió a las muchas noticias felices que dejó la jornada dominical. De hecho, el Tenerife fue el único de los cuatro primeros que logró ganar su partido. Además, lo hizo con tantos a balón parado, asignatura pendiente hasta la fecha. «Lo intentamos todas las semanas y esta vez lo hemos conseguido», celebró. Del valor de los puntos, comentó que valen más para consolidar la posición que para pensar en el ascenso directo, que sigue a gran distancia.

«Estamos a los puntos que estamos, pero seguimos trabajando para sumar, no hay otra fórmula: solo ganar, ir de tres en tres y si se despista alguno de los de arriba, estar ahí. Es difícil pero tenemos capacidad para hacerlo. Si nosotros ganamos y sumamos puntos, al menos no bajaremos de ahí y pelearemos hasta el final. Quedan 18 puntos en juego y vamos a intentar pelear y generar ilusión», explicitó Ramis. «Estos puntos nos consolidan; y si alguno se despista o mira a un lado, estaremos ahí para coger la silla», cerró.

En su repaso a algunos nombres propios que deja el partido, confirmó que tendrá en cuenta la acumulación de futbolistas en situación de ser sancionados (por tarjetas amarillas) y subrayó que ya tendrán que preparar el partido venidero ante el Huesca con la baja de Larrea y la duda de Sipcic, ausente por tener que resolver unos asuntos burocráticos en Belgrado. En este sentido, Ramis no garantizó que el montenegrino pueda arreglarlos a tiempo para ser de la partida el viernes.

De Mario González, dijo que «acabó molesto por un golpe en el hombro pero no parece muy importante». Sí celebró el regreso de Álex Muñoz y los buenos minutos de Sam Shashoua. «Queremos tener a todos disponibles porque eso genera competencia y aumentan la calidad. Esta semana Álex se había encontrado bien y en mi cabeza estaba que jugara 55 ó 60 minutos; y lo he visto bien. Shashoua también ha participado y nos ha dado sus movimientos de apoyo y ruptura a los espacios. Ha tenido alguna ocasión, pero no la hemos aprovechado», finalizó. Ramis ya piensa en el Huesca.

Sandoval ya ve al Tenerife en ‘playoff’

Comenzó su intervención José Ramón Sandoval dando por hecho que el Tenerife estará en la promoción de ascenso y deseándole «toda la suerte» en los playoff, no sin antes elogiar «la planificación y el proyecto» del conjunto blanquiazul, donde destacó el papel de Juan Carlos Cordero. «Para mí, es de los mejores directores deportivos de España», enfatizó el entrenador visitante. Igual que ve al representativo con los mejores, ya asume Sandoval que el descenso del Fuenlabrada es casi una realidad. «Intentaremos ponérselo difícil a los rivales que nos faltan», anunció el profesional azulón, quien achacó la derrota de ayer a los errores muy groseros cometidos por sus futbolistas. A su juicio, dieron muchas facilidades al Tenerife, que las aprovechó para golear. «Estamos en una situación en la que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Si nos metemos un gol en propia meta, luego fallamos un pase lateral y permitimos que nos metan el segundo, pocas opciones nos quedan», adujo. A partir del segundo gol, vio «un monólogo» de los locales. «Iba a pasar lo que ellos quisieran que pasara, y así fue», completó.