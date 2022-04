CD Tenerife - Fuenlabrada (3-1): Por su propio peso

Cuando quedan tan pocas jornadas para el final y los objetivos empiezan a verse tan cercanos, los puntos parecen adquirir un valor añadido. Más que nunca, la manera de conseguirlos justifica los medios. Es cuestión de vencer como sea. Da igual cómo. La cuestión es cruzar la meta después de tanto correr. Es lo que hizo ayer el Tenerife ante el Fuenlabrada. Una zancada más. Y es la misma pauta que siguió la jornada pasada en Anoeta. Un 6 de 6 que no solo sitúa a los blanquiazules a uno o dos pasos de asegurarse su presencia en la promoción de ascenso –ya suma 62, le saca ocho al séptimo y está a cinco del tercero–, sino que deja un efecto reparador en un equipo que necesitaba un refuerzo anímico después de su tramo del calendario más irregular.

Por la razón que fuera –puede que tuviera que ver la frustración por no acercarse a las plazas de ascenso directo cuando las tuvo al alcance–, el Tenerife dejó de ser el Tenerife de Ramis en algunos partidos de marzo y la apertura de abril. De repente, el equipo empezó a aflojar en fiabilidad, perdía en casa, encajaba goles en cada partido... La desconcertante racha de 4 puntos de 18 debió tener alguna influencia en la plantilla. Pero el amplio margen de error y todo el trabajo adelantado, le permitieron maniobrar a tiempo y coger un atajo para volver al camino. En el 1-2 ante la Real Sociedad B se propuso recuperar la esencia de ser sólido en defensa y contundente en ataque, y lo consiguió. Quizás, llevando al extremo su idea, pero ganó. Y ayer, frente al Fuenlabrada, se impuso siendo más práctico que brillante, dejando que el triunfo cayera por su propio peso. Ahora ya se ven las cosas de otra manera. El camino se va despejando y la confianza debería volver a los niveles de antes. Combustible indispensable para lo que queda.

Ayer pasó lo que se esperaba que ocurriera. El Tenerife llevaba tres encuentros consecutivos en casa sin ganar –derrotas con el Valladolid y el Almería y empate ante el Zaragoza–, y se sentía en la obligación de no volver a fallar en el Heliodoro, sobre todo teniendo delante al peor visitante, un Fuenlabrada que solo había vencido una vez a domicilio, en septiembre y en el campo del ya descendido Alcorcón. Un pronóstico muy claro que, eso sí, dejaba abierta la puerta a una sorpresa. Un empate lo hubiera sido. Pero el Tenerife hizo todo lo posible para que ayer se impusiera la lógica. Fue madurando el partido a su manera y lo resolvió con autoridad, incluso con una goleada que pudo quedarse corta. Le ayudó que el Fuenlabrada diera facilidades defensivas, que apenas le creara problemas a Soriano y se fuera autodestruyendo, dejando la imagen habitual de un equipo desesperado que es consciente de su destino.

No obstante, el encuentro nació siendo espeso e igualado, y cuando los escenarios tienen este decorado, no siempre se desbloquean. Algunos se hacen largos y no hay manera de romperlos. El Tenerife no se obsesionó con evitarlo. Lejos de propiciar errores no forzados, jugó con orden, dejó que el Fuenlabrada tuviera el balón en zonas de baja influencia y se centró en aplicar la fórmula de la presión alta para recuperar y morder. Y en las fases creativas, generaba superioridad con los laterales Mellot y Álex Muñoz, poblaba la zona interior con Mollejo y Bermejo, perseguía el remate con dos delanteros, Mario y Enric Gallego...

El juego iba por fases. Los de Sandoval tocaban sin filo y los de Ramis avisaban con algunos zarpazos, avanzando por las bandas, metiendo pases diagonales... Puede que al equipo le faltara algo más: ruptura, improvisación, una idea que no vieran venir los defensas. Mario fue el primero en rematar (4’) tras un centro de un inspirado Bermejo. Pero poco más en un arranque cuyo ritmo se ralentizaba por momentos; tendencia que, en teoría, favorecía a un Fuenla que solo se acercó al área con peligro en una galopada de Gozzi (14’) por la banda izquierda.

Y cuando parecía que el equipo madrileño había conseguido su propósito de que el encuentro se fuera consumiendo sin que ocurriera nada relevante, el Tenerife aprovechó una jugada a balón parado para marcar, una falta lateral. Larrea metió en el área un balón que Gallego cabeceó con la suerte de que terminó colándose en la portería después de que tocara en Kante y despistara a Altube (26’).

Sin hacer gran cosa, el Tenerife ya iba ganando; impulso que aprovechó para poner una marcha más con la intención de terminar de doblegar a un rival que había acusado el golpe. Dentro de esa corriente, Mario estuvo a punto de cazar un centro de Mellot (30’).

Los de Ramis sabían que estaban ante un momento crucial y siguieron apretando, llevando al límite a un Fuenlabrada que terminó cayendo en la trampa. Lo hizo Bravo al fallar en un pase que interceptó Gallego en el medio del campo. Sin pensárselo dos veces, el delantero levantó la mirada y superó a Altube con una perfecta vaselina desde unos 40 metros. 2-0 en el 39’. Plena eficacia de un Tenerife que había simplificado los procedimientos para llegar al descanso con el partido domado.

Tras el descanso.

Si al Fuenlabrada le quedaba alguna esperanza, se evaporó en el inicio del segundo tiempo. El Tenerife volvió a sacar a relucir su pegada, esta vez, con Mario como protagonista. El burgalés anotó el tercero (52’) tras superar a Altube con un sutil toque cruzado después recibir un pase de Bermejo, al que le había llegado el balón en un saque de esquina lanzado en corto por Alexandre Corredera. Quedaba mucho por delante, pero el encuentro ya parecía resuelto.

Contando con esa ventaja tan amplia, el Tenerife lo tuvo mucho más fácil para que se jugara a lo que le interesaba. El desgaste debía caer del lado visitante, el de un Fuenlabrada que lo intentaba cada vez con menos fe, casi más por que tenía que hacerlo que por creer en que podía sumar en el Heliodoro. Esa voluntad le sirvió, al menos, para recortar distancias. Después de un contragolpe mal resuelto por Mellot, en un mano a mano con el portero (54’), el Fuenlabrada se encontró con un penalti a favor por una falta de Gallego sobre Bouldini que el árbitro castigó con la pena máxima tras consultar la jugada en la pantalla. Después de una discusión entre Bouldini y Pedro León para decidir quién lanzaba, fue el segundo el encargado de engañar a Soriano. El 3-1 (63’) no hizo peligrar el triunfo tinerfeño, pero sí animó un poco a un Fuenlabrada que terminó por caerse a raíz de otro síntoma más de descomposición, la absurda expulsión de Konate por dos amarillas recibidas con apenas 13 minutos de margen (73’).

Ahora sí, el conjunto madrileño había quedado entregado a su suerte. Resignado, se dejó llevar ante un Tenerife que tuvo en sus botas la posibilidad de marcar más goles. Shashoua y Elady, suplentes ayer, y Mollejo, rondaron el cuarto, pero les faltó acierto.

Al final, 3-1, fiesta en el Heliodoro, saludo grupal desde el centro del campo, el sonido del sí se puede... Señales positivas a falta de seis jornadas para el cierre del calendario y con la visita del Huesca al estadio a la vuelta de la esquina.