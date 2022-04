Ramis demanda del Tenerife «madurez y personalidad»

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, espera que su equipo ofrezca hoy «madurez y personalidad» para imponerse al Fuenlabrada, un rival al que prevé intenso desde los compases iniciales en un duelo que supone una de sus últimas balas para aferrarse al sueño de la permanencia.

«Cada uno está situado en la clasificación conforme a las jornadas que llevamos disputadas. El Fuenlabrada es un muy buen equipo, con mucho talento individual y muy competitivo, que además ha vencido en estadios difíciles», aseveró Ramis. «Le tenemos un respeto máximo porque además vienen en una situación extrema. Estoy seguro de que jugarán con carácter y orgullo para sumar puntos y tener sus opciones, pero nosotros nos jugamos también muchísimo», recordó.

El jefe del banquillo tinerfeñista indicó que el cuadro madrileño no gusta de espectacular, y sí de «buscar arriba» a sus contrincantes. «Vamos a tener enfrente a un rival intenso y, si no respondes bien, te puede ganar tranquilamente», advirtió. Ramis no quiso revelar sus cartas ni dar pistas al contrincante, pero sí admitió que cuenta con una baja segura, cuya identidad no confirmó.

«Será un partido para jugarlo con mucha concentración. No nos van a regalar nada y nosotros tampoco podemos conceder, porque aún no hemos conseguido nada», fue uno de sus mensajes más diáfanos y rotundos en su comparecencia semanal ante la prensa. Dicho todo lo cual, auguró un planteamiento no exactamente igual al del último partido ante la Real B, pero sí con la intención de mantenerse «equilibrados, defendiendo y atacando bien».

No parece que el técnico blanquiazul le tenga miedo a la presión o al exceso de responsabilidad en estos momentos definitivos de la competición. «El estrés se genera en cualquier situación, independiente del objetivo, ya sea luchar por la salvación o por objetivos importantes. Es algo que se va trabajando durante la semana. La experiencia de algunos futbolistas rebaja la inexperiencia de otros. Y la ansiedad no te incapacita para mostrar lo trabajado, pero hay que gestionar esos aspectos. Ante una situación incómoda, en semanas que no conseguíamos ganar, fuimos a San Sebastián con las ideas claras e hicimos lo que queríamos», sintetizó.

Para Ramis, no es un inconveniente jugar en el Heliodoro, escenario donde se han escapado más puntos de los jugados a domicilio. Una rareza que busca revertir cuanto antes, más todavía cuando se avecinan dos compromisos consecutivos en casa. «Nos sentimos muy a gusto en casa. No veo nada distinto a cuando jugamos fuera. No veo a los jugadores más presionados u obligados si los partidos son aquí, sino todo lo contrario: el comportamiento de este equipo es muy estable», reseñó.

«Pero sí somos conscientes de que en casa nos hemos expuesto más y esto a veces nos perjudica en el resultado. Puede ser una de las razones. Es normal porque estás ante tu gente, ese empuje lo reciben los jugadores y hay momentos de más intensidad o dominio que fuera de casa. Sí es una asignatura pendiente volver a ganar en el Heliodoro, tenemos dos oportunidades y queremos aprovecharlas», completó. Antes, comentó que para él es tan importante el acierto en el gol que «un buen pase, centro o cobertura». Para hoy, cuenta con hasta seis futbolistas apercibidos. Pero no es algo que le intranquilice, dijo ayer.

Sandoval: «Aquí no se rinde nadie»

Juan Ramón Sandoval es consciente de que su Fuenlabrada se juega hoy sus últimas opciones de permanencia y que un nuevo resultado negativo les apartaría casi definitivamente del sueño de la salvación. Pero no renuncia. Y asegura que cree. «Hay que seguir trabajando; solo espero que hayamos aprendido la lección del domingo pasado», adujo ayer antes del desplazamiento a Tenerife.«Debemos potenciar las cosas buenas y minimizar los accidentes que hemos tenido. Para mí no hay sentencia, salvo que matemáticamente perdamos todas nuestras opciones. Nosotros tenemos ganas de salir, y eso es lo importante. Vamos a luchar para conseguirlo y ahora lo principal es plasmarlo en el campo», dijo también.Para Sandoval, «una victoria en Tenerife daría alas» a los suyos.