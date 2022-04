«En el Tenerife me salvó el vértigo de no pensar»

Cuando se le pregunta a Jorge Valdano por sus años en el Tenerife no hay sino gratos recuerdos. El club blanquiazul le dio la oportunidad de estrenarse como entrenador en uno de los momentos más cruciales de su historia. Y él no desaprovechó la ocasión y logró imbuir al equipo, y a toda la Isla, un permanente estado de ilusión.

Jorge Alberto Valdano Castellano (Las Parejas, 1955) evoca con devoción sus tiempos en el Tenerife porque constituyen una de las etapas más hermosas de su vida y más decisivas en su trayectoria profesional. Aún recuerda sus largos paseos por la avenida de Anaga y cuenta que era la noche su momento preferido para disfrutar de una Santa Cruz tranquila cuando el sol se ponía pero bulliciosa cuando resplandecía.

En sus calles se hablaba entonces de fútbol y buena cuota de responsabilidad en la trascendencia que se confirió al deporte de la pelota la tuvo él, Valdano, catalizador de un estilo que pronto envolvió no solo el juego de su Tenerife, sino también el estado anímico de toda una isla que vibraba los domingos cuando tocaba fútbol en el Heliodoro.

Todo empezó un día que Jorge estaba en Italia.

¿Qué ocurrió?

Estaba allí para transmitir un partido del Real Madrid. Me llegó un pedido de reunión de Santiago Llorente, que era el director deportivo del Tenerife, y a la mañana siguiente tomé el primer avión a España para presentarme en la Isla. Fue cuando más cómodo estaba cuando surgió la oferta. Y la verdad es que me resultó seductora.

¿A qué se refiere?

Yo había seguido con mucha atención al Tenerife porque tenía muchos jugadores que me parecían adaptables a mi idea, o eso creía. Por eso me lancé a esta aventura. Me considero una persona que medita muy poco a pesar de la apariencia de reflexivo que pueda tener. Es que todas las decisiones realmente importantes, las que de verdad han cambiado mi vida, las tomé en unos minutos.

«Viví los partidos contra el Madrid con emoción, pero sin ninguna duda profesional; en ese club me enseñaron a ganar»

Por ejemplo...

Dejé mi país con diecinueve años para venir como jugador a España, a un equipo de Segunda División. Me lo ofrecieron una noche y tuve que contestar al día siguiente a las siete de la mañana. Sabía que estaba cambiando mi rumbo. Seguí la fuerza de un impulso, de mi intuición, igual que cuando aterricé en el Tenerife. Eran las cuatro o las cinco de la madrugada cuando accedí a dirigir al equipo, a falta de unas pocas jornadas para el final. Cuando dije sí tenía un sueño inolvidable. Y nunca estuve despierto hasta tan tarde ni para cosas mejores [ríe].

¿Cuál fue la clave del éxito?

Me salvó el vértigo del no pensar. En pocas horas estaba frente a un grupo de jugadores a los que conocía –prácticamente a la mayoría–, era el momento del primer entrenamiento y faltaban solo horas para el primer partido, ante el Valencia. Desde ese mismo momento comprendí que en el Tenerife nos jugaríamos la vida cada minuto, y así fue.

¿Qué se encontró?

A un grupo maduro, a pesar de las circunstancias. Y pronto hallamos también un ambiente favorable, de ilusión, que nos empujaba y alimentaba el estado de ánimo general. Fue una historia feliz.

¿Qué recuerda de los dos finales de liga consecutivos contra el Real Madrid, ambos con desenlace feliz para el Tenerife?

Viví aquellos dos partidos con mucha emoción pero sin ninguna duda profesional. Y disfruté mucho del triunfo de mis jugadores.

¿Algo que aún no se haya contado?

Que el presidente Ramón Mendoza me invitó a pasar al vestuario del Real Madrid. Fue en la primera de las dos veces que se dejaron el título en el Heliodoro y también fue el caso más grave porque ganaban 0-2 y perdieron 3-2.

¿Recuerda lo que se decía del Tenerife en las fechas previas?

Nosotros éramos un equipo abocado al descenso, que se había salvado de casualidad en el penúltimo partido, y por eso muchos nos daban por perdedores. Pero hay diferencias entre el 92 y el 93. En este último año nos jugábamos la Copa de la UEFA y también el espectáculo fue enorme por muchos motivos. Recuerdo encontrarme a muchos que habían sido excompañeros míos en el Madrid, llorando, desolados... La escena me resultó emotivamente fea.