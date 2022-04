Reconstrucción de una proeza

Todos cuantos vivieron en primera persona aquella resurrección del Tenerife en tiempo récord la recuerdan como uno de los grandes acontecimientos de su vida profesional. «Fue una etapa hermosísima», relata Ángel Cappa, quien ya tenía una trayectoria acreditada como entrenador cuando Jorge Valdano le llamó para que formasen tándem. Toño Hernández, capitán del plantel, se queda con el momento de su primera reunión con los nuevos timoneles de la nave y con el cambio de demarcación que propuso Valdano para él. «No sé qué había visto de mí antes, pero lo cierto es que propuso variar mi sitio», explica el isleño.

«Con todos los respetos a los demás, fue Jorge Valdano el que cambió nuestra historia» Pier Cherubino - Exfutbolista del Tenerife

Pier Cherubino asevera que «desde el respeto a todos los entrenadores que ha tenido el Tenerife, fue Jorge quien lo cambió todo». Y en la misma línea se expresa Felipe Miñambres, en un reciente trabajo documental publicado por el club con motivo de su Centenario. «La llegada de Valdano y Cappa significa un cambio de todo. Llegan un martes o un miércoles y Jorge lo recuerda perfectamente en el libro que escribió. Nos dijo: jueguen como vean. Pero paró el entrenamiento y nos comparó con un solteros contra casados».

Es la anécdota que a todos se les quedó grabada. «Valdano estaba en la grada de San Sebastián y nos recordó que había firmado por siete partidos, pero por un año más en caso de lograr el objetivo. Y así, con esa actitud por nuestra parte, no iba a coger el equipo. Eso provoco una reacción», indica Toño. «Era una forma de ver el fútbol muy diferente. Era jugar de tú a tú, tratar de tener la pelota... Un poco lo que Cruyff y el Barça habían venido manejado, pero trasladado a un equipo que estaba peleando por no descender», completa Felipe

«Rompió moldes: ninguno de nosotros estaba acostumbrado a su metodología y verso» Quique Estebaranz - Exfutbolista del Tenerife

Como Miñambres luego estuvo en la piel de Valdano –fue entrenador del Tenerife– y también en los despachos, como director deportivo de éxito, explica cuál era la peculiaridad de la crucial determinación que adoptó Javier Pérez. «Cuando eliges entrenadores en una situación crítica como la que estábamos nosotros, la mayoría de clubes optan por un técnico conservador y la mayoría de profesionales tira por proteger el resultado. Pero nosotros no pensábamos en la clasificación, sino en hacer las cosas bien. Jugábamos contra el Valencia, que iba arriba en esa temporada; y lo hicimos bien. Lo mismo con el Barça o el Sevilla», indica.

«Trabajábamos más en nuestras cualidades que en el rival. Y nosotros teníamos buenos jugadores también», expone el astorgano, quien tuvo el honor de marcar el primer gol de la era Valdano. «Un centro que baja Pizzi de cabeza, llego con la puntera y marco. Ellos me vacilaban porque venía Jorge de hacer el programa con Nacho Lewin en El día después. Y yo había hecho bonitos goles a principios de temporada. Me decía: creo que el que hacía los goles era tu hermano, llama a tu hermano a ver si viene... Bueno, pues hice el gol y me fui al banquillo a decirles: mira, mi hermano ya está de vuelta».

«Fue una etapa hermosa: el Tenerife tenía una plantilla que nos sedujo de entrada» Ángel Cappa - Segundo entrenador de Valdano

Quique Estebaranz remarca que le dieron al estilo una importancia capital. Pero también al discurso, al contenido y por supuesto a la forma de expresarlo. «Jorge rompió moldes porque no estábamos acostumbrados a la metodología, tampoco al verso», expone. Bromea Pier y afirma que alguno incluso se llevaba un bloc de notas «para apuntar alguna frase».

Las ligas del Heliodoro

«Nosotros jugamos por el orgullo y por defender una forma de juego. También porque sabíamos que éramos los invitados a la fiesta del Madrid y queríamos ser protagonistas. Ellos empezaron ganando fácil, por 0-2, pero eso tienen los equipos que siguen jugando, que no bajan los brazos. Sabíamos que tendríamos ocasiones y en una jugada mía Rocha la mete en propia meta. Luego llega la locura con el error de Buyo y el gol de Pier. A nosotros nos sirvió para poner Tenerife en el mapa. Y repetir lo mismo un año después ya fue la leche. Entonces, se habló mucho de nosotros. Por el estilo, pero sobre todo por haberle remontado al Madrid», afirma Felipe sobre aquel momento cumbre de la era Valdano, que fue absolutamente intensa.

«La idea era salir a ganar en todos los partidos y escenarios, pero desde el respeto a un estilo» Fernando Redondo - Exfutbolista del CD Tenerife

«Buyo aún tiene pesadillas», sugiere Pier. «Fue todo muy emocionante. Valdano supo motivarnos», rememora Estebaranz. «Disfrutamos muchísimo», explica Felipe, que se emociona al evocar tan bellos recuerdos. «Los entrenadores con los que yo disfruté fueron Jorge y Ángel. Hasta que llegaron a ellos, solo jugaba; desde que ellos llegaron, jugaba y también pensaba. De habernos salvado en la penúltima jornada pasamos a acabar una liga quintos. Yo me divertía hasta cuando perdíamos; hasta eso lo hacíamos jugando bien».