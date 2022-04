César Gómez: «Valdano nunca te hablaba de la opción de perder»

«Cuando llegué, vi que el club había juntado un grupo de gente muy comprometida y de mucha calidad. El caso de Fernando Redondo era paradigmático; era de otra categoría. Pero lo fundamental para entender el éxito fue la figura de los dos líderes que tenía el proyecto: Javier Pérez por un lado; y Jorge Valdano por otro», rememora César.

Según cuenta, lo que más le llamó la atención a su aterrizaje en la Isla «fue oír a un hombre en un atril diciendo que nos íbamos a meter en Europa». Era Javier Pérez, quien formó con Valdano un binomio perfecto, marcado por la ambición. «Jorge nunca te hablaba de la opción de perder. Cuando se dirigía a nosotros, lo hacía para convencernos de que éramos mejores que los jugadores del Real Madrid», sentencia.

«En Primera División juegas a ganar contra la Real Sociedad, el Betis... Vale. Pero es que nosotros no veíamos normal perder contra el Real Madrid. Nos jodía perder contra ellos. En el túnel de vestuarios, cuando se enfrentaban a nosotros ya tenían cara de perdedores y eso lo notábamos y era muy evidente», cuenta Gómez, quien recuerda aquellos episodios «como una etapa mágica y tal vez irrepetible» en la casi centenaria historia blanquiazul.

César no estaba en aquellos siete partidos que comenzaron con una victoria ante el Valencia y acaban con la épica remontada al Real Madrid (3-2). Pero sí que le contaron cómo fue una historia trepidante y vertiginosa, a la que él se suma después. «Oír el relato de Valdano vale la pena; su narración es preciosa. Al primer entrenamiento se querían volver y pensaron para sus adentros: aquí no hay nada que hacer. Voltearon una situación dramática», valora.

«No es que fuese un predicador, es que te convencía. Hacía creer a la otra persona. Jorge fue un adelantado a su tiempo; hoy podríamos decir que fue el inventor del coaching», añade. Y cree que se dieron una serie de ingredientes para que la Isla viviese los años «más bonitos e intensos» de la historia del representativo, en unos noventa seguramente «irrepetibles, porque es muy difícil que vuelvan a darse todos los condicionantes para llegar tan lejos y además de aquella manera».

«Lo que hicieron Pérez y Valdano hay que reconocérselo. Un equipo que estaba acostumbrado a pasearse por la Segunda División pasó a ser una marca que vendía mucho en la Península. Y llegamos a ocupar portadas a nivel nacional. Fuimos un club protagonista», aduce.

Muchos de los hitos logrados por Valdano los superó Jupp Heynckes, el otro gran técnico de la historia blanquiazul. Y según cuenta el primero, siente orgullo de que su obra fuese mejorada. Ahora bien, algunos de sus registros permanecen imbatidos. Sigue siendo Valdano el entrenador con el que Tenerife llegó más lejos en la Copa del Rey: semifinales, en el curso 92/93.

Santiago Llorente: «El acuerdo fue rápido»

El hombre que selló uno de los acuerdos más importantes de la historia del representativo fue Santiago Llorente Merino. El profesional pucelano cuenta cómo fue la operación en el libro 1922, es más que fútbol. «El Madrid jugaba contra el Torino en la Copa de Europa y Valdano era comentarista de la SER. Nos pusimos en contacto con él, le convencimos y recuerdo que me dijo dos frases reveladoras. Ya habíamos despedido a Jorge Solari y cuando le pregunté si le apetecería, me respondió: El equipo me gusta». Su primera pregunta fue: «Bueno, pero ¿cuándo hay que estar?. Y al día siguiente, que era miércoles, viajó y nos reunimos con su agente, Miguel Santos. El acuerdo fue rápido y el jueves lo presentamos. La llegada de Valdano, efectivamente, marca un punto de inflexión en la historia del Tenerife». Para Santiago Llorente, entonces coincidieron en el club blanquiazul uno de los entrenadores más carismáticos de toda su existencia y «el mejor presidente de la historia pasada y futura de la institución», que era Javier Pérez. «Valdano es el arranque de la etapa tan gloriosa que vino después. Aquellos tiempos hicieron del Tenerife un equipo muy simpático en toda España».