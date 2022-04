Elady: «Firmaría no marcar ningún gol más y ascender»

Elady Zorrilla está convencido de que la lucha por el ascenso a Primera no se resolverá hasta las últimas jornadas. Y está convencido de que el Tenerife estará ahí, disputando la promoción. Incluso cambiaría no marcar más goles por subir a la máxima categoría.

«Esto no se va a decidir hasta las dos últimas jornadas», vaticinó en unas declaraciones publicadas ayer por el club. «Nosotros vamos a pelear hasta el último día para alcanzar nuestro objetivo», aseguró sin pasar por alto que «por detrás están apretando» el Oviedo y Las Palmas, situación que preocupa lo justo al futbolista jienense, dado que en la plantilla blanquiazul son «conscientes del potencial» que tienen y, además, consideran que ya pasaron la «mala racha» que sufren casi todos los equipos.

Después de marcar en Anoeta su undécimo tanto y afianzarse como máximo anotador blanquiazul, señaló que no le vale «de nada» ampliar su cuenta si el Tenerife no se clasifica para la promoción. «Firmaría no marcar ningún gol y ascender», apuntó Elady, autocrítico al admitir que tuvo una «rachita más floja, pero es difícil estar siempre a un nivel alto».

Pensando en el partido de este domingo con el Fuenlabrada, opinó que la pauta a seguir debe ser similar a la que le sirvió al Tenerife para vencer a la Real Sociedad B. «Tenemos que guiarnos por el trabajo del pasado domingo y sacar el partido igual, porque lo que importa es ganar y no jugar mejor o peor», manifestó en los canales de comunicación del Tenerife.