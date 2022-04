La cábala de los 'playoff'

El Tenerife va camino de jugar su segunda promoción de ascenso a Primera, con el formato actual, estrenado en la temporada 2010/11. Ya la probó en 2017, con un amargo sabor en aquella ocasión. Faltan siete jornadas para que termine el calendario regular de Liga, con sus 21 puntos en juego, y el equipo de Luis Miguel Ramis está a siete del segundo clasificado –o lo que es lo mismo, del puesto más cercano de los dos que se premian con el salto de categoría directo– y cuenta con un margen de seis con el séptimo. Una distancia demasiado grande por arriba y un colchón grueso por debajo, lo que se traduce en una más que probable presencia de los blanquiazules en el playoff que se disputará en el mes de junio.

Ahí estarán, en las semifinales, los equipos situados entre los puestos tercero y sexto. Por un lado se cruzarán los dos ubicados en los extremos, y por el otro, el cuarto contra el quinto, siendo locales en los segundos partidos los conjuntos mejor clasificados en la Liga. Precisamente, la posición en la tabla tendrá su influencia, más allá de que establezca el orden de los enfrentamientos. Después de la primera edición de la promoción, la que se jugó en la temporada 10/11 con el ascenso del Granada, se suprimieron las tandas de penalti para decantar los cruces que llegaran igualados al final de la prórroga. En las diez posteriores, los empates se resolvieron de otra manera, premiando la posición en la tabla de cada participante. Así fue como, en la campaña 2016/17, el Tenerife superó al Cádiz antes de disputar la final ante el Getafe. 1-0 en Carranza y 1-0 –más prórroga– en el Heliodoro. No se tiraron penaltis. Los blanquiazules pasaron por haber sido cuartos en Liga ante un rival que había sido quinto. Esa fórmula se mantiene, ahora con la decisión añadida de la Real Federación Española de Fútbol(RFEF) de terminar con la ventaja que existía antes del valor doble de los goles en campo contrario.

En definitiva, tal como indicó la RFEF en junio de 2021, en la circular correspondiente a las normas de la competición, los parámetros para definir una eliminatoria de promoción empiezan dándole el triunfo al equipo con mejor diferencia de goles obtenida entre los dos partidos. A partir de ahí, si se produce un empate una vez consumidos los 180 minutos de juego –90 de la ida y otros tantos de la vuelta–, entra en escena el tiempo de prórroga. Y si se mantiene la igualdad, sale vencedor el mejor situado en el campeonato de SegundaDivisión.

Con todo esto, se podría pensar que normalmente logran el objetivo los terceros en Liga, pero los antecedentes indican que no siempre se impone la lógica, como pasa con frecuencia en el fútbol. De hecho, en los once playoff celebrados solo ascendieron tres terceros:Valladolid, Almería y Getafe en 2012, 2013 y 2017, respectivamente. En cambio, el puesto con mejores resultados es el sexto. Así subieron el Córdoba –en realidad, como séptimo ya que en ese curso se coló en el sexteto de cabeza el filial del Barcelona–, Osasuna y, en las dos ediciones más recientes, Elche y Rayo. En el siguiente escalón hay dos puestos con tres ascensos, el tercero y el quinto –Granada, Valladolid y Mallorca–, mientras que en las once últimas campañas solo se metió en Primera un cuarto, la UDLas Palmas, tras eliminar al Zaragoza en la final del playoff de 2015.

En cuanto a los finalistas, también ganan los sextos, con siete participaciones, de las que tres acabaron mal para sus intereses. A continuación aparecen los quintos y los cuartos, con seis cada uno. Llama la atención la suerte de estos últimos, dado que de media docena de finales, perdieron cinco. Pero lo más sorprendente es que únicamente tres terceros llegaron al último peldaño; eso sí, siempre para lograr el objetivo. ¿Con cuál nos quedamos?