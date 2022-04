Bermejo contra la intermitencia

Haber jugado catorce de los últimos quince partidos, casi todos como titular, no es poca cosa para un futbolista como Álex Bermejo. Al fin está teniendo la regularidad que tanto se le había resistido, al menos desde que llegó al Tenerife en el verano de 2019. Las lesiones musculares se habían convertido en su peor compañera de viaje. En cada temporada, una o dos visitas a la enfermería y varias semanas para volver a estar disponible. Pero le ha ido ganado el pulso a la intermitencia. Cuando solo quedan siete jornadas para que acabe la Liga, el extremo ha conquistado su condición de titular habitual.

No le ha ido nada mal desde que dejó atrás su último problema físico, una rotura fibrilar sóleo derecho que le obligó a perderse cinco encuentros de Liga en noviembre y mediados de diciembre de 2021. Reapareció en La Romareda como suplente y fue encadenando una presencia tras otra en las alineaciones a partir del derbi del 2 de enero, con la excepción de la visita a Anduva, donde sí estuvo pero no participó, y el reciente empate con el Zaragoza en el Heliodoro, partido en el que jugó por primera vez como reserva en la segunda vuelta. De resto, doce actuaciones desde el primer minuto y solo un encuentro completo, el que acabó con triunfo por 0-2 en Alcorcón.

Cuando acaba de cumplir 75 partidos de Liga como jugador del Tenerife –del curso 19/20 en adelante–, adquiere un mayor valor la continuidad que sí está pudiendo tener ahora. La suerte no estaba siendo su aliada. De hecho, comenzó su primera campaña como blanquiazul enlazando dos tandas de seis actuaciones hasta que una rotura en el adductor derecho le cortó el ritmo;muy alto, por cierto. No en vano, completó ese tramo marcando cuatro goles y siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo que empezó entrenando López Garai. En ese mismo ejercicio sufrió la recaída de una lesión de la que se recuperó a tiempo para jugar las catorce últimas fechas –con dos goles más–. Ya en la temporada posterior, la 2020/21, la intermitencia fue todavía mayor para Bermejo. Por unas razones o por otras –una lesión muscular de tipo 1 en el bíceps femoral derecho, otra miofascial, de grado II, en el adductor izquierdo...– , no pasó de la disputa de cinco encuentros consecutivos, todos después de la llegada al banquillo de Luis Miguel Ramis, quien no pudo contar con el atacante catalán en las nueve últimas jornadas de la pasada campaña.

Con todo el verano por delante para sentar las bases de la nueva Liga, el técnico lo tuvo claro a la hora de arrancar con fuerza, e incluyó a Bermejo en las cuatro primeras alineaciones, pero el futbolista terminó el último de esos partidos –Ponferradina en casa– con unas molestias que le obligaron a parar durante cuatro jornadas. A continuación, después de un tramo de siete semanas en las que fue recobrando su protagonismo, tuvo que ponerse en las manos de los médicos por una rotura del sóleo derecho. La historia se volvía a repetir para Bermejo, cuyo empeño por ser útil le está dando resultado. Para Ramis, es un «jugador extraordinario» al que le han «pesado» unas molestias físicas» que ha combatido con «implicación y exigencia», a la altura del «gran profesional que es».