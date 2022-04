«No será coser y cantar»

El entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis, ofreció ayer una muy esclarecedora y optimista rueda de prensa, llena de mensajes y con algún que otro interrogante. Lo que más llamó la atención fue que invitase a alguno de sus jugadores a «alejarse de toxicidades», si bien no aclaró a qué se refería. Durante su alocución ante los medios de comunicación, el entrenador se mostró absolutamente convencido de que el representativo «conseguirá el objetivo de la temporada, que es acabar lo más arriba posible»; y respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el grupo será capaz de acabar entre los seis mejores de la tabla.

El técnico remarcó que el duelo de mañana en San Sebastián es muy relevante, sobre todo para quebrar la dinámica negativa. Pero advirtió de que «no va a ser coser y contar, porque esto no funciona así en el fútbol profesional, todo lo contrario». En este sentido, señaló que no necesariamente la fragilidad en su feudo de la Real B es un indicativo de que el duelo pudiese resultar fácil para los suyos. «Los números se pueden interpretar de muchas formas, pero lo único real es que el partido está por jugar y de altísima exigencia, por lo que nos jugamos los dos», declaró.

«A partir de ahora, los partidos se van a hacer más cerrados y más largos. Hay mucho en juego y eso hará que haya más precauciones», dijo también. Asimismo, dio mucha importancia a que el Tenerife sea el que primero marque, lo cual no ha conseguido en ninguno de sus seis partidos más recientes. «Si empiezas golpeando, tienes mucho ganado. Lo que más confianza genera en el fútbol son los goles a favor. Eso te produce tranquilidad, madurez y en ese tipo de situaciones, nos manejamos muy bien porque somos un equipo sólido, que reconoce qué hay que hacer en cada momento», adujo Ramis.

A la hora de abordar determinados nombres propios de la actualidad blanquiazul, subrayó que Shashoua aún no está para 90 minutos porque «no le han desaparecido del todo las molestias». Del inglés comentó que «cuando hace esfuerzos, suele estar algún día dolorido». «No va a la velocidad que todos queremos, pero lo está intentando y lo está peleando. El otro día aportó un gol y lo necesitamos en el equipo para los minutos que consideremos necesarios. A día de hoy, su cabeza y sus piernas no están al 100% para no tener dudas de que va a aguantar 90 minutos», completó.