«En los últimos partidos no estamos dando el mejor nivel»

¿Cómo ven la situación actual del Tenerife a ocho jornadas del final?

Estamos arriba. No hemos perdido la plaza de promoción y vamos a pelear hasta el final por conseguirla y clasificarnos. El año pasado subí el año pasado como sexto y eso demuestra que se puede ascender desde cualquier posición. Son cuatro partidos en los que van todos a muerte; y si nos metemos, tenemos que ir convencidos de lo que hacemos.

¿De ánimos cómo están?

Es verdad que el partido con el Almería era clave y fue un palo muy duro no ganarlo. Merecimos más y fue una decepción, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Era un momento determinante para meternos ahí y no lo conseguimos, pero hay que asumirlo y seguir.

Imagino que habrán hecho un análisis de lo que está ocurriendo para que el equipo no sume puntos con la fluidez de antes. ¿Llega el equipo entero a esta recta final

Sí. Somos un equipo intenso, que entrena bien. Pero la liga es muy dura y pueden darse baches como éste. A nosotros nos ha tocado ahora, pero ya antes la pasaron Valladolid o Girona; y se recuperaron. Eso mismo buscamos nosotros. Esperamos que este sábado la podamos cambiar.

¿Qué importancia le dan en el vestuario a quedar terceros o cuartos, para así garantizarse el factor campo en un hipotético playoff?

Está claro que todo cuenta. Si quedas tercero tienes más opciones de subir y vamos a intentar quedar lo más arriba posible pero, una vez en la promoción, lo importante es pelearla al máximo.

Y desde el punto de vista futbolístico, ¿qué ha ocurrido para que cada vez sean menos frecuentes las porterías a cero?

Es verdad que estos últimos partidos no nos están saliendo las cosas y no estamos dando nuestro mejor nivel. Hemos estado más abiertos, no tan sólidos, con las líneas separadas; y eso nos afecta mucho. Porque somos un equipo corto, estrecho, que es difícil que nos hagan gol. Y eso un poco lo hemos perdido en las últimas fechas. De hecho, es clave recuperar eso cuanto antes para que Soriano no sea El Santo en cada partido. Pero sí es verdad que tenemos un buen portero ahí que nos está salvando de muchas. Y que nos da una seguridad tremenda.

Hábleme de usted. ¿Qué balance hace de su aportación hasta la fecha?

Estoy contento, pero tengo que dar un paso más. Creo que debo llegar más al área, meter más goles y dar asistencias. Yo creo que puedo ofrecer más. Me han dado una confianza increíble y quiero responder a ella sobre el césped.

¿Y hasta qué punto ha influido que no haya jugado en su posición predilecta estos últimos partidos?

Al final he jugado más de extremo derecho, un poco alejado de la portería, pero soy un hombre bastante versátil y que puede jugar en bastantes posiciones. Al final, donde me diga el míster voy a estar. Lo importante es dar el mejor nivel posible.

Y en cuanto al partido del sábado, ¿puede ser la Real B un rival propicio para que el Tenerife vuelva a su versión óptima?

Hemos llegado a un punto donde los rivales nos conocen cada vez más y eso se nota. Cada semana que pasa, es más difícil puntuar. En cuanto a la Real B, juega muy bien, mucho por dentro; y lo que tenemos que hacer es volver a ser sólidos y dar pocas opciones para que ellos lleguen a Soriano.

¿Qué mensaje trasladaría al entorno y a la gente con vistas al tiempo que le queda a esta temporada?

La afición es vital, un factor fundamental. Nos están dando muchas energías que nos hace crecer en los minutos finales. Y si jugamos playoff, confío en que su apoyo sea un plus decisivo.

Y dígame una cosa, ¿qué equipo era mejor: el Rayo con el que ascendió o este Tenerife?

No sé qué decirte, porque son equipos y proyectos totalmente distintos. Al Tenerife le hacen pocos goles, el Rayo hacía muchos.