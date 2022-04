Ramis: "No estamos en la UCI, ni nada por el estilo"

El técnico del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, descarta que el equipo blanquiazul "esté en la UCI, ni nada por el estilo". En una entrevista en Radio Nacional, el preparador blanquiazul respondió sobre la situación actual del plantel. "Estamos en planta, estamos bien; estamos con confianza en seguir trabajando y no desviarnos de la línea. Tenemos mucha ilusión de aprovechar una nueva oportunidad, poder volver con los tres puntos y afianzarnos en una posición en la que llevamos toda la temporada y que queremos defender, apuntó.

"Siempre que hay un problema tratamos de ver puestas abiertas y no cerradas; en el mundo del fútbol son situaciones naturales que se dan en todo los equipos. A veces toca revertir situaciones y en otras consolidarlas. Y con la misma naturalidad en la que cuando de 12 puntos en un mes sacábamos nueve, ahora reconocemos que no tenemos esa continuidad; pero la confianza en los jugadores es máxima, el trabajo intenso, y su responsabilidad por revertir esta situación de revertirla es positiva. Ahora toca hacerlo", fue otro de sus mensajes.

También se le preguntó por el momento en el que han venido estos últimos malos resultados para el representativo. "Nunca es un buen momento para malas rachas. Si las tienes a principio de temporada te puede marcar, si es más tarde, pues igual. Todos estamos expuestos a estas situaciones y pasan cuando tienen que pasar por diferentes circunstancias. Por suerte hemos tenido una buena línea de continuidad que ahora se torcido un poquito, pero tenemos el reto de revertirla y de volver a sumar puntos", reseñó. "Quedan muchas cosas por decidir, 24 puntos sin muchos. En una o dos jornadas cambian muchas cosas, pues más todavía en ocho", sugirió el jefe del banquillo blanquiazul.

A renglón seguido, habló de los mensajes que se vierten en el entorno. "Uno está en lo que está y sabe que el mundo del fútbol caben información, opinión y crítica, y es normal que aparezcan todo tipo de discrepancias. Es algo que enriquece, pero nosotros sabemos el equipo y los jugadores que tenemos; estamos tranquilos porque sabemos que darán respuesta a las exigencias de la temporada. Debemos ser equilibrados y llevar las diferentes situaciones con naturalidad. Los que llevamos ahí desde hace mucho tiempo sabemos que esto es un día a día en el que no te puedes dormir. Debemos mostrar, en las jornadas que quedan, lo que hemos demostrado el resto de la temporada", señaló.

Además, se refirió a la situación de Álex Muñoz, que ya entrenó este miércoles con el grupo. "La incertidumbre de Álex es diferente a la de Shashoua. Llevaba varias semanas con un tratamiento que le ha impedido tener sesiones normales. Hoy ha entrenado y se ha sentido bien; ahora toca cogerle el ritmo a la competición", subrayó.

Sobre los momentos de forma de Corredera, Elady o Gallego, se limitó a contestar que "todos los jugadores tienen sus altibajos de rendimientos, es un proceso natural; y si ellos no los tuvieran y nos hubieran ofrecido siempre el mismo nivel tan alto a lo mejor no estaban en esta categoría. ¿Cómo se soluciona? Con confianza, que saben que la tienen por nuestra parte, y con trabajo diario para coger unas buenas sensaciones, que también van unidas a los resultados. Ellos están dispuestos a seguir apretando y no han bajado su ilusión. En resumen, lo tomamos como una situación normal porque pasa en todos los deportes. Rafa Nadal, el mejor del mundo en su deporte, también pasa por esos altibajos", completó.

"Veo muy importante, para marcar el futuro del equipo, el partido del sábado", dijo, para acabar, el técnico del Tenerife.