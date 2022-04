Alerta amarilla para Soriano

La inevitable rueda de jugadores amenazados con la carga de suspensiones por la suma de cinco tarjetas amarillas, incluye desde el pasado sábado a Juan Soriano, quien no solo se estrena esta temporada en esa situación, sino que nunca había estado apercibido.

Junto al guardameta titular del Tenerife están Shashoua (desde la vigésima jornada), Sergio González (29ª), Jérémy Mellot (30ª) y Pablo Larrea (33ª).Si reciben una amonestación más, no podrán competir en el partido posterior.

Soriano vio la cuarta tarjeta amarilla del curso por una acción del encuentro ante el Real Zaragoza, celebrado en el Heliodoro Rodríguez López (1-1). David Gálvez Rascón se llevó la mano al bolsillo de su camiseta solo una vez para amonestar a un futbolista blanquiazul. Lo hizo en el minuto 75 dirigiéndose al portero sevillano por «derribar a un contrario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor», según reflejó luego en el acta. El futbolista del Zaragoza en cuestión fue Eugeni Valderrama, que cayó ante Soriano, fuera del área, en un contragolpe del equipo aragonés. La jugada tardó un par de minutos en resolverse de manera definitiva, dado que el árbitro del VAR, Iñaki Vicandi Garrido, aconsejó al principal que revisara la falta en la pantalla, por si creía oportuno cambiar el color de la cartulina. Gálvez Rascón se acercó al monitor para ver la repetición, pero mantuvo su decisión.

Las anteriores tarjetas de Soriano, tres en total, se produjeron por otro motivo, por «retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo», tal como reflejaron los informes de los árbitros. Le pasó en la visita al Oviedo (0-0), en el triunfo en casa ante la Real Sociedad B(2-0), en ambos casos con los arbitrajes de José Antonio López Toca, y en la victoria en El Molinón (1-2), esta vez bajo la supervisión de Luis Milla Alvendiz. «Los árbitros pensaron que estaba perdiendo tiempo y decidieron sacarme la tarjeta, pero no creo que vaya a cumplir el ciclo», dijo Juan en una entrevista a El Día.

Si bien en esta temporada está jugando más que nunca –por ejemplo, lo mismo en Liga que en las tres campañas previas juntas– y está más expuesto a posibles amonestaciones, en las anteriores nunca pasó de dos cartulinas amarillas por curso, de manera que no ha vivido la experiencia de verse obligado a parar por la acumulación de cinco tarjetas. Su único arresto federativo con una jornada de suspensión tuvo lugar en la Liga 2018/19, a consecuencia de una tarjeta roja, por doble amarilla, que le mostró Cuadra Fernández en un partido del Sevilla en el estadio del Espanyol. «Fue al finalizar; hubo un barullo y nos expulsaron a Sergi Darder y a mí, pero no pasó nada», recuerda Soriano.

Además de los antecedentes individuales, los colectivos también invitan a intuir que, en circunstancias normales, Soriano podrá completar el pleno de minutos en la Liga 21/22 si así lo considera su entrenador, Luis Miguel Ramis. No es nada habitual que un portero del Tenerife llegue a las cinco tarjetas amarillas en una temporada. El último fue Dani Hernández en la trigésima cuarta jornada de la Liga 2014/15. Su sustituto en la posterior cita, una visita al Córdoba, fue Razak.

Y para encontrar otro caso idéntico hay que viajar a la campaña 95/96, cuando Marcelo Ojeda se perdió un partido ante el Real Betis en el Rodríguez López por un castigo federativo. José María Buljubasich cubrió la vacante ese día.

Al margen del detalle de las tarjetas, Soriano sigue consolidando en el Tenerife el mejor curso de su carrera, no solo por intervenciones decisivas como la del pasado sábado –mano salvadora en un remate de Nano en el minuto 90, por poner un ejemplo–, sino por sus números globales. Por un margen muy corto, no es el guardameta de Segunda División con el mejor promedio de partidos jugados y goles encajados. Fernando, del Almería, le gana por poco –Juan ha disputado un encuentro más–. El blanquiazul avanza al ritmo de 0,85 tantos por jornada, y el rojiblanco presenta una media de 0,84. Y eso que Soriano no deja su puerta a cero desde el triunfo (2-0) del 19 de febrero ante el Ibiza. Visto desde otro ángulo, el arquero andaluz –el Tenerife, en realidad– encajó en las seis últimas jornadas deLiga casi los mismos goles (10) que en las diecinueve anteriores (11).