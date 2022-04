"Si nos dejan sin luz, este equipo tiene linternas"

El Tenerife de Ramis es como un kit de supervivencia. Vale para salir al paso de cualquier dificultad. Si no, seguramente no estaría donde lleva toda la Liga, en la zona de playoff. En la víspera del partido con el Zaragoza, el técnico puso un ejemplo gráfico para describir la capacidad de sus jugadores para levantarse cada vez que tropiezan, como ahora, después de dos derrotas seguidas y tras una racha en la que sumaron solo tres puntos de quince. «Aunque nos dejen sin luz, este equipo tiene linterna;siempre va a ver», avisó.

Se trata de una oscuridad relativa, provocada por los últimos resultados y nada influyente en el trabajo diario del grupo, porque la «supuesta ansiedad»que puede existir en el entorno es «como tirar humo en el aire; está ahí, pero no se sabe de quién es». La plantilla convive con esa situación sin perder su seguridad. «No nos preocupa», aseguró el míster con la «ilusión» de que la mala racha termine hoy con un triunfo ante el Real Zaragoza. «Ya lo hemos hecho antes y tenemos máxima confianza», apuntó refiriéndose a la reacción ofrecida por sus jugadores para superar los pocos baches en los que ha entrado esta temporada.

Eso sí, Ramis reconoció que cuando no se gana, hay que «saber por dónde ir» en el comienzo de cada semana para «resetear, hacer ver lo que se hace bien y corregir lo que sale mal». Ese punto de partida ha dado paso a un comportamiento más natural del equipo, «a modo de trabajo, de rigor, de contundencia y de máxima claridad».

Son los efectos de los resultados. «Cuando ganas, al principio aparece mucha más luz, aunque siempre terminamos con luz. Eso es lo que percibo. Pero si nos dejan sin luz, este equipo tiene linterna y siempre va a ver», garantizó.

De la teoría a la práctica. Ramis no ha notado señales inquietantes en la cuenta atrás hacia el partido. No obstante, incidió en que al Tenerife no le conviene tratar de resolver el encuentro demasiado pronto. «Cuando llevas semanas sin sumar los puntos que esperas, durante los partidos puede que quieras que pasen más cosas en los primeros 10 minutos que en el resto», advirtió dejando la recomendación de que el Tenerife compita con madurez y personalidad, «teniendo en cuenta lo que queda» de Liga. En suma, aconsejó tener «tranquilidad, intensidad, y nada de precipitación».

Sin la intención de abandonar el corto plazo, Ramis se animó a dejar abierta la opción de luchar por subir a Primera por la vía directa. «Mientras haya puntos de por medio, no la vamos a cerrar», señaló recordando que «hace dos semanas, todo se dio la vuelta».