«Esperamos que el sábado sea nuestro punto de inflexión»

Pasó usted solo una temporada en las filas del CD Tenerife. ¿Cuánto de especial será volver al Heliodoro?

Muy especial, sin duda, por sentir el fervor del que tanto me hablaron en el Rodríguez López. Los partidos son muy calientes ahí y la gente anima al máximo, así que me da ilusión volver y que la gente esté presente en las gradas.

Es que su experiencia aquí estuvo huérfana de público.

Uno vive por y para eso. Viniendo de Argentina, a uno le gusta disfrutar de la pasión de la gente, como es aquí en Zaragoza o en Tenerife, dos aficiones calientes. Y eso me faltó, claro, por culpa de la pandemia. Pero por supuesto que deseo que ganemos el sábado.

Es evidente que el partido es muy relevante para el Tenerife, ¿lo es también para ustedes?

Sí. Es verdad que no ha sido un año fácil por esos nueve empates. Ahora veníamos de una buena racha buena pero nos paró el Cartagena y tampoco fuimos capaces de ganar al Amorebieta. Pero quedan nueve partidos y queremos darlo todo, a ver a qué podemos aspirar. Para nosotros el de Tenerife es el más importante, sin duda, porque esperamos sea un punto de inflexión para llegar a tiempo a los últimos partidos con algún chance de jugar la promoción.

¿Llegó a haber psicosis en Zaragoza por la racha larga de empates, algunos además con goles encajados al final?

Sí, la cabeza siempre juega. Uno entraba a los partidos deseando no empatar. Muchas veces merecimos victorias y uno por supuesto hace cálculos. Si de aquellos nueve empates llegamos a ganar al menos uno, o dos, evidentemente ahora estaríamos luchando por cosas importantes. Y cerca de los puestos de privilegio. Pero de nada vale hacer cuentas pasadas; lo que vale es el presente: ganar el Tenerife y acabar la temporada de la mejor manera.

«Uno descubre lo que es un verdadero capitán cuando llega al Tenerife y ve lo que aportan y cómo tiran del grupo»

Imagino que lo habrán hablado en la caseta porque hay cuatro exblanquiazules en la caseta del Zaragoza. Este año sí está rindiendo el Tenerife, ¿detectan en la distancia cuáles son las causas de que esta vez sí, el proyecto funcione?

Lo he hablado con Lluís López y por supuesto nos pone contentos que el Tenerife esté donde está. Yo particularmente conozco bien al staff y conozco a los capitanes, que sé cuánto tiran del grupo hacia delante. Me alegro también por Juan Carlos Cordero, que hizo un enorme equipo. Me satisface su situación y les deseo lo mejor. Siempre les seguiré porque es un club al que le tengo afecto.

¿Le dejó sabor agridulce su etapa en la Isla?

Más que nada, me faltó jugar con público. Me quedó esa espinita. Me costó mucho adaptarme al principio, luego llegó el cambio de entrenador y estuve bien sobre todo al final, en una demarcación donde estaba muy cómodo. Quizá pude dar más, también a nivel colectivo quizá pudimos llegar a lo que ahora sí está disfrutando el Tenerife. Pero ahora mismo pienso solo en el Zaragoza; tengo puesto el foco acá.

Y del Tenerife actual, ¿a quién destacaría?

Tiene buenas individualidades, pero sobre todo al grupo. La fuerza está en el colectivo y si acaso tuviera que nombrar a alguien, sería a los capitanes, que los conozco muy bien.

No es el único que ha pasado por aquí y resalta sus virtudes.

La importancia que tienen, lo que transmiten a los jóvenes y lo que ayudan... Uno se da cuenta de lo que es un verdadero capitán cuando llega al Tenerife. No solo por su aportación en el campo, sino por las buenas personas que son. El papel que cumplen es muy importante. El Tenerife, sin ellos, no estaría donde está.

¿Qué tipo de partido espera?

No te voy a decir cómo vamos a plantearlo nosotros. Solo te puedo decir que saldremos a por los tres puntos.

¿Y por qué clubes apuesta para el ascenso?

Hay muchos puntos en juego y cualquiera se puede meter. Al Tenerife no lo descarto ni para el ascenso directo. Ojalá sea su año.