Mario regresa al origen

Mario González Gutiérrez se reencuentra con sus orígenes. El partido del domingo en El Plantío será muy especial para el delantero fichado en invierno por el CD Tenerife. Sus raíces están en Villarcayo de Merindad, de donde es su familia; y por supuesto en Burgos, donde nació, creció y fue reclutado por el juvenil del equipo al que se enfrenta este fin de semana.

«Siempre he sido del Burgos y también del Real Madrid, no lo voy a negar. Aunque es cierto que con el paso de los años se me pasó esto último. Luego llegué al Villarreal, me sentí muy bien tratado y ahora diría que soy del Burgos y del Villarreal, que son dos equipos que me lo han dado todo», confesaba cuando ya se encontraba en la cantera del submarino amarillo.

Su agente y hombre de confianza, Álvaro Navazo, relataba en EL DÍA hace algunas semanas cómo fueron los inicios del ariete tinerfeñista. «Él no vive nunca en el pueblo, sino en la capital, aunque va mucho cada vez que puede. Empieza jugando en el Burgos CF y el Atlético de Madrid se fija en él con 12 años recién cumplidos. Fue su primera experiencia fuera de casa, si bien luego vuelve a Burgos y es el Villarreal el que se cruza en su camino para marcar su carrera».

Mario, cuyo referente siempre fue Fernando Torres, demostró desde muy joven que no se correspondía su perfil al estereotipo de futbolista profesional. «Nada de videojuegos, hago puzzles y cada día echo un par o tres partidas de ajedrez», revelaba en una de sus primeras entrevistas, en la que confesaba –desde su proverbial ambición– que a largo plazo se veía jugando el Mundial de 2026.

Cuenta González que fue cuando arribó al Villarreal, con 15 o 16 años, cuando se percató de que tenía nivel para llegar al profesionalismo. Pero ya mucho antes despuntó en ese Burgos al que siente suyo y al que visitará el domingo «desde el más absoluto respeto», cuentan quienes le conocen.

Confía el siete blanquiazul en que su provincia natal le traiga la dosis de suerte que le faltó el lunes ante el Almería para embocar alguna de las oportunidades que tuvo para ver portería. De momento, su casillero de aciertos se quedó parado el día de su feliz estreno como goleador, cuando firmó un doblete y dejó encandilado al Heliodoro. Su próxima estación es Burgos. Llega para Mariete –así le llaman en casa– uno de sus partidos señalados en rojo. Tras tantos años en el extranjero (Francia y Portugal), vuelve adonde todo empezó.