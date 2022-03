«El lunes no me fui nada satisfecho del partido que hice»

¿Siguen aún dándole vueltas al partido con el Almería?

Sí, fue un palo muy duro. Teníamos mucha ilusión en ese partido, eran tres puntos muy importantes y hemos pasado dos días bastante malos. Incluso ha costado dormir, pero mantenemos la ilusión porque quedan puntos en juego. Tenemos que pensar ya en el partido del fin de semana, porque todos los rivales directos se van a dejar puntos. Los de arriba los están perdiendo y los de abajo los están sumando.

¿Cómo se vio ante el Almería?

En los últimos minutos fue una situación complicada para mí. Se rompió el partido y estuve impreciso en un par de acciones donde no suelo estarlo. No me fui satisfecho, primero por el resultado y luego, por mi partido. Pude aportar mucho más. Fue uno de esos días malos, donde las sensaciones no son como uno quiere. Pero la vida del futbolista es así y tienes que convivir con ello.

¿Crece la presión por la situación donde se encuentra el Tenerife?

No, para nada. No hay presión ni ansiedad ni nada por el estilo. Yo estoy supertranquilo y el otro día estaba deseando salir para ayudar al equipo. De hecho, la semana anterior en Gijón todo fue al revés y salieron las cosas muy bien. El equipo iba 1-1, me tocó jugar y me encontré cómodo, muy a gusto. El otro día se dio un partido de esos donde no acabas de encontrarte cómodo y las sensaciones no fueron positivas. Pero tampoco hay que darle más vueltas.

¿Tal vez se encontró más incómodo por tener que jugar sin la compañía de otro pivote?

Sí es verdad que estoy más cómodo teniendo a alguien al lado. Al final me tengo que adaptar a cualquier situación. Como he transmitido siempre, yo encantadísimo de jugar cuando sea, contra quien sea y con quien sea. Pero sí estoy mejor con un pivote al lado mío. El otro día me vi muy solo en el centro del campo, pero fue por la necesidad de ir a por el triunfo. Se iban consumiendo los minutos y apareció la precipitación. Fui con prisas en alguna situación porque queríamos ganar y esa necesidad nos pudo. Que es algo en lo que no debemos caer. Lo hemos repasado en casa, yo personalmente, y por mucho que empuje la gente, hay veces que hay que pensa antes que hacer las cosas al tuntún. Eso no te lleva a nada.

¿Siguen creyendo en el ascenso directo?

De eso no hay que tener ninguna duda. Siempre que haya posibilidad, hay que creer.