Ramis: «Es una lástima que te penalice una acción así»

«Hay falta a Aitor... y punto. Lo que sucede después, sobra». Visiblemente enojado por el arbitraje de Óliver de la Fuente Ramos, el entrenador del CD Tenerife sugirió que las decisiones del colegiado vallisoletano habrían sido otras «en otros contextos y en otros campos»; y dejó entrever que su actuación «enervó a un equipo sí y al otro no».

Las muy duras y contundentes manifestaciones de Luis Miguel Ramis se producían después de una falta muy clara y no pitada a favor del representativo en la secuencia que acaba con el penalti, que sí admitió «es claro» y que devino en el definitivo 0-1 anotado por Ramazani.

«Si lo han revisado, será que han revisado solo el penalti y no lo otro», deslizó un muy enfadado Ramis. «Es una pena que nos penalice una acción así, que creo que es clara y en condiciones normales, en otros contextos y en otros campos se habría pitado a favor del equipo local», manifestó el técnico de los blanquiazules.

A su juicio, fueron esta determinación arbitral y la falta de claridad en los metros finales los factores que explican una derrota, la segunda consecutiva en casa y la tercera en el Heliodoro frente a los tres primeros clasificados de la competición.

Con todo, Ramis valoró la puesta en escena del Tenerife y que sumara méritos para adelantarse en el marcador durante los iniciales 45 minutos. «El equipo tiene buen comportamiento», sentenció. En este sentido, remarcó que en estos momentos de debilidad «es básico no perder la confianza y pensar en descansar, analizar bien lo sucedido y seguir adelante».

A su entender, «los errores de hoy [por ayer] solo tienen que ver con la finalización y el último remate. Algunos sí los hemos hecho bien pero ha aparecido el portero de ellos», dijo en alusión a la providencial actuación del cancerbero Fernando, que salvó a los suyos y mantuvo virgen su portal.

El profesional tarraconense, que ya está «con la ilusión de sumar en el próximo partido en Burgos», admitió que las bajas en el lateral izquierdo (Álex Muñoz y Carlos Pomares) condicionaron la composición del once inicial y especialmente redujeron las prestaciones de Mellot. Eso sí, destacó que el francés cumplió con nota en una posición que no es la suya. «Jugar por la izquierda lo ha limitado algo más en ataque, sobre todo en situaciones de centros, pero defensivamente ha concedido poco y ha estado firme en líneas generales», dijo del galo. También subrayó que «siempre es una garantía, si bien en este partido su ubicación le ha limitado llegar al área con un poco más de nitidez».

Al preguntársele por las opciones de ascenso directo, que quedan constreñidas tras este resultado y al adjudicarse el Almería el average particular, respondió Ramis que lo ve «igual que estaba antes de disputarse el partido» de ayer en el Rodríguez López. Durante su alocución ante los medios, hubo margen para que hablase también de otras acciones polémicas del partido de ayer.

«Incluso en el mano a mano de Mario hubiera sido gol y levanta la bandera, ¿por qué no deja seguir?, ¿para descentrar al jugador?», se preguntó en voz alta. Ayer estaba Ramis absolutamente disgustado con Óliver de la Fuente Ramos. Y lo mismo todos los futbolistas. De hecho, en la entrevista que concedió en televisión, Aitor Sanz llega a decir que «algo raro hay con este árbitro».

Aitor, al megáfono: «No nos rendimos»

Una de las secuencias más elocuentes de la noche la protagonizó el capitán blanquiazul, Aitor Sanz, que cogió el megáfono del Frente Blanquiazul y se dirigió a la grada de Gol. «Muchas gracias por el apoyo; este equipo no se va a rendir en la p... vida», fueron sus palabras, que se hicieron virales a través de las redes. Luego, en declaraciones a Gol, lamentó que «un partido así se gane por una decisión arbitral y no por la calidad de un jugador». Para el mediocampista madrileño, «la falta es clarísima y en el 95% de los casos incluso es tarjeta amarilla». En cuanto a la versión del equipo visitante, Rubi destacó que su Almería «ha sabido mantenerse en pie» frente a un gran rival como el Tenerife. El técnico rojiblanco ensalzó el gran partido de los suyos y que supieran pelear por el triunfo hasta la conclusión del duelo. «Para ganar aquí, sabíamos que habría que sufrir muchísimo. Lo hemos pasado mal porque el Tenerife ha tenido sus opciones, pero hemos conseguido mantenernos en pie y sumar una gran victoria» adujo el preparador del segundo clasificado, que no descarta al Tenerife «para la lucha por el ascenso».