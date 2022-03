El CD Tenerife comunicó una hora antes del comienzo del partido el positivo en covid de Carlos Pomares, que había sido titular la semana anterior frente al Sporting. El contagio se produjo hace algunos días, al igual que el del director deportivo del club. No obstante, mientras Juan Carlos Cordero sí pudo recuperarse a tiempo para acudir anoche al partido, el lateral zurdo no llegó en condiciones de jugar. Por tal motivo se había optado el sábado por que no jugasen con el filial ni David Rodríguez ni Yéremy Socorro, ambos convocados ayer por Luis Miguel Ramis con el primer equipo.

En un comunicado emitido «con el expreso consentimiento» del afectado, el club informó de que Pomares se encuentra «aislado en su domicilio» a la espera de recuperarse. El cuadro técnico abogó por confiar en la titularidad de Shaq Moore y Jeremy Mellot, que así coincidieron por vez primera en un once liguero de esta temporada. Tampoco entró en la citación blanquiazul Nikola Sipcic, concentrado con la selección de Montenegro para su estreno con estos colores a lo largo de esta misma semana.