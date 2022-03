Ramis invita a "soñar en grande"

Luis Miguel Ramis insiste en su mensaje cargado de «energía» y de «ilusión». Sin mencionar metas concretas, pero dándolas a entender de manera clara, invita a «soñar en grande». No solo considera que pensar así no es «nada malo», sino que ayudará a su equipo a apuntar cada vez más alto, sin el temor de caer en la «precipitación» o ser víctima de la «presión». El reto de competir por el ascenso a Primera está más que asumido.

El entrenador del Tenerife afirmó que la semana de trabajo que terminará este lunes con el partido contra el Almería en el Heliodoro –cuarto contra segundo–, transcurrió con normalidad. «Ha sido intensa e ilusionante, como todas, sabiendo en qué tenemos que incidir, qué tipo de partido hacer...», explicó este sábado en una rueda de prensa telemática. Eso sí, no pasó por alto la trascendencia del resultado por tratarse de dos equipos que aspiran a subir por la vía rápida. «Estamos expectantes, porque sabemos a la altura de la temporada en la que estamos y el rival que nos visita», comentó seguro de que esta situación no provocará ansiedad a los jugadores. «Hay motivación y un estrés competitivo que es intrínseco al propio partido, pero no he detectado ningún nivel de preocupación o alguna circunstancia que nos pueda perjudicar», advirtió el entrenador.

Ramis recordó que al Tenerife se le han escapado varias oportunidades para acercarse o entrar en los puestos de ascenso directo. En el caso de ganar, se pondrá a solo un punto del Almería a falta de diez jornadas para el cierre de la temporada regular. «Queremos aprovechar esta oportunidad», confirmó el técnico blanquiazul.

En su análisis, aseguró que nunca ha tenido dudas de las posibilidades de su equipo. Ni siquiera cuando se enfrentó al Sporting, la jornada pasada, tras perder con el Mirandés y el Valladolid. «El comportamiento que tiene el grupo a nivel colectivo, hace que confiemos mucho en lo que hacemos», destacó con el certeza de que el Tenerife va por «el buen camino».

En esa trayectoria, Ramis advirtió de que «quedan 33 puntos» en juego, que son «muchos y también pocos», y que el Tenerife no ha «conseguido nada todavía».

En cualquier caso, reconoció que mira al futuro «con optimismo y con mucha energía»; perspectiva que queda reforzada por el apoyo «incondicional» del tinerfeñismo. «Nos vemos rodeados de mucho calor y de apoyo, y eso es muy importante», indicó Ramis, quien espera «una buena entrada» este lunes en el Heliodoro Rodríguez López, a pesar de que el partido no se disputará dentro del fin de semana. «Nosotros jugamos cuando nos dicen y lo más importante es que tenemos la posibilidad de conseguir los tres puntos; da igual que sea sábado, domingo o lunes», opinó el entrenador.

«Estoy convencido de que la gente sigue igual de ilusionada y ve que somos capaces, y nosotros también lo vemos», añadió el míster blanquiazul sin dejar de «mirar adelante» y sintiendo que es «gratificante» notar el «seguimiento de mucha gente» y su apoyo «incondicional». En esa línea, garantizó que el respaldo del público le aporta al equipo «mucha energía» y «obliga» a los jugadores a «brindar a la gente lo que merece en el siguiente partido», el triunfo.

«El equipo va a esforzarse para sacarlo adelante», dijo respecto al encuentro con el Almería. «Esta es otra posibilidad muy bonita de jugar un tipo de partido que todos queríamos disputar a estas alturas», finalizó el técnico del Tenerife apuntando alto y dispuesto a seguir «soñando en grande».