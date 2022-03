Soriano: "Al Tenerife ya le tocaba tener un buen año"

¿Se le está haciendo larga la semana?¿Cómo lleva eso de tener que jugar el lunes?

Los futbolistas nos dedicamos a esto. Nos tenemos que adaptar a los días en los que nos pongan los partidos y competir. Creo que los que salen más perjudicados son los espectadores, porque es un día laborable y a la mañana siguiente tendrán que ir al trabajo, a los colegios... A lo mejor no se llegará a generar el ambiente en el estadio que todos queremos, pero es lo que hay. Aparte de eso, el hecho de jugar los últimos y de cerrar la jornada, nos podría dar un plus a la hora de salir al campo, según los resultados de los demás partidos.

Precisamente, vienen de una jornada en la que salió casi todo redondo, empezando por el triunfo por 1-2 en El Molinón. En cambio, en la anterior fue al revés. ¿Qué aprendizaje saca?

Creo que todo eso tiene que ver más con un análisis de puertas a fuera del vestuario. Dentro, en el grupo, no tuvimos dudas en ningún momento después de las derrotas seguidas ante el Mirandés y el Valladolid. Nunca hemos dejado de confiar en nosotros, porque durante toda la temporada hemos demostrado que somos un equipo competitivo. Puede que en la calle sí llegaran a tener alguna duda, porque habíamos perdido en el Valladolid, teníamos que ir a El Molinón, que es un estadio complicado, y luego nos tocaba el Almería en casa. Pero nosotros siempre hemos creído en nuestras posibilidades. Fuimos a Gijón sabiendo que podíamos ganar si hacíamos las cosas bien. Y así fue.

¿Qué le sugiere el Tenerife-Almería de este lunes?

Los dos estamos arriba. Si ganamos, nos acercaremos; y si no es así, ellos se alejarán un poco y darán un paso importante para el ascenso. Será un partido muy bonito. Cuando empiezas una temporada, quieres vivir este tipo de encuentros. Tenemos que estar unidos, afición y equipo. Si ganamos, daremos un paso importante de cara a las últimas jornadas.

¿Lo considera definitivo para aspirar al ascenso directo?

Es importante, pero tampoco es fundamental. Pongo un ejemplo: cuando perdimos con el Valladolid, se nos fueron a 6 puntos, y ahora están a 3. No será definitivo.

Entonces, pase lo que pase, ¿la opción de subir por la vía rápida seguirá estando abierta?

Tenemos que pensar en el Almería y no más allá. Hay que tratar de ganar este partido y no mirar otros resultados, sino lo que hagamos nosotros. Como dice todo el mundo, jornada a jornada, a intentar sumar lo máximo posible, y cuando lleguemos a la número 42, veremos en qué posición estamos y lo que conseguimos o por lo que podremos luchar. Ahora, lo principal es pensar solo en el Almería.

Ha insistido en el papel del público. Ha sido local en estadios potentes como el Ramón Sánchez Pizjuán o La Rosaleda. ¿Cómo es el factor Heliodoro?

Pues sí, he podido jugar en el Pizjuán, delante de una de las mejores aficiones de España. Está claro que es un campo que aprieta, pero el Heliodoro es parecido. Para nosotros es muy importante que acuda la mayor cantidad de espectadores posible al campo. Los visitantes tienen que sufrir no solo por lo que pase en el césped, sino también por el empuje de la grada. Por eso animo a la gente a que acuda al estadio. El Tenerife-Almería será un partido importante. Quedan pocas jornadas y cada victoria y cada punto que sumemos, serán muy valiosos. Es el momento de que la gente haga un esfuerzo y venga. Estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho.

¿Cómo lo vive desde dentro?

Cuando el equipo ataca y crea ocasiones, sí notamos la ayuda de la gente. Es un punto más a favor para apretar y acercarnos al gol.

¿Cómo definiría su relación con el tinerfeñismo?

Desde que llegué, me han mostrado mucho cariño. Cuando hemos pasado por algún momento malo, han estado ahí, apoyando. Ese es el camino a seguir. Se agradece que la afición esté con el equipo. En mi caso, el hecho de que me animen cuando he cometido algún error, se agradece mucho. En estos diez partidos que quedan, la afición será vital.

¿Suele ver sus partidos repetidos?¿Le da muchas vueltas a los errores que pueda cometer?

No, porque una vez que acaba un partido, ya no se puede hacer nada. Sí veo mis acciones con la intención de mejorar y corregir errores. En la autocrítica está la mejora, y los futbolistas debemos serlo para poder evolucionar y ayudar al grupo a llegar más lejos.

Ha jugado todos los minutos en Liga como portero del equipo menos goleado. Supongo que repartirá méritos.

Somos el equipo menos goleado, pero eso no depende solo de mí. Es un trabajo de todo el grupo. Para conseguir esos números, nos tienen que tirar poco a puerta, y se está viendo que tenemos un gran bloque y que todo el mundo defiende y ataca. En Segunda División, eso es básico, porque hay pocos equipos que tengan la calidad suficiente para generar veinte ocasiones de gol por partido.

¿Cómo analiza el funcionamiento defensivo desde su posición? ¿Se siente protegido?

Se ve que hay un gran bloque, que todo el mundo trabaja, que el delantero es el primer defensor... Y cuando el rival consigue llegar, normalmente no lo hace con un ataque limpio. Eso ayuda a que yo intervenga con mayores garantías, si es que lo tengo que hacer.

No siempre tuvo tanto protagonismo. En otros clubes vivió la otra cara de la vida del portero. ¿Están hechos de otra pasta?

La de portero es una posición única. Me ha tocado vivir las dos partes y, obviamente, siempre intentas ayudar al máximo en cualquier situación. Entrenas para estar lo más preparado posible. En este caso, me está tocando jugar.

¿Cómo es tener a Dani Hernández como compañero?

Es muy buen compañero. Cuando llegué al club, me ayudó mucho a adaptarme a la Isla. Es un tío que está siempre de broma, suma, hace que el grupo esté siempre unido... Un jugador así es muy importante en un vestuario.

¿En la línea de Aitor y Carlos?

Son los capitanes, los que más peso tienen, los que llevan la voz cantante y están en las buenas y en las malas. Intentan siempre animar al grupo. Llevan muchos años aquí y conocen el club mejor que nosotros. Tenemos que escuchar lo que nos dicen. Son personas muy importantes dentro de la plantilla y nos ayudan mucho.

El suyo fue el segundo fichaje que anunció el Tenerife el pasado verano. ¿Le costó dar el paso de desvincularse del Sevilla?

Cuando llevas tantos años en un club y se trata del club de tu ciudad, sí es duro desvincularte, porque ves que todo el trabajo que has hecho no ha servido para poder jugar ahí. Sé que el Sevilla es muy grande y que la exigencia es máxima; y pienso que separar nuestros caminos fue lo mejor para los dos. En el momento de rescindir, se abrió para mí una etapa nueva: el Tenerife apostó por mí, vi que había un buen proyecto y no dudé ni un momento a la hora de firmar. Todo lo que tengo son palabras de agradecimiento al Tenerife, porque me ha dado la oportunidad de formar parte de un proyecto muy bonito en una temporada muy especial, la del centenario. Estamos haciendo una gran campaña y espero que la acabemos de la mejor manera posible.

Juan Carlos Cordero lo debió tener muy claro con usted. ¿Cómo se fraguó su contratación?

Primero me escribió Borja (Lasso) un mensaje para decirme que Cordero me quería llamar. Hablamos y él se puso luego en contacto con mi representante. En cuestión de una semana se cerró el acuerdo. Ni él ni yo tuvimos dudas. El proyecto me pareció muy bonito y quería formar parte.

¿Se está cumpliendo lo que le planteó el director deportivo?

Era y sigue siendo una temporada muy importante para el Tenerife. Creo que a este club ya le tocaba tener un año bueno, porque venía de otros en los que no pudo estar en las posiciones que merece, por los jugadores y por los entrenadores que pasaron por aquí. La afición también merecía una temporada como esta. Esperamos terminar estas once jornadas de la mejor manera y alcanzar el objetivo que todos queremos.

¿Qué piensa al repasar el camino recorrido?

Que la Segunda División es muy complicada y muy larga. Están los clubes que bajan de Primera, otros que dan la sorpresa... Ycreo que no es una cuestión de presupuestos. Al final, para poder lograr los objetivos, lo que hace falta es tener un buen grupo, un buen entrenador, una planificación correcta y que todo el mundo vaya a una. Obviamente, también cuenta la calidad individual de los jugadores, pero sin un buen grupo ni humildad, no se consigue nada en Segunda, porque es una categoría dura y larga, y los equipos deben estar unidos cuando entran en una mala racha. En nuestro caso, en ningún momento se ha visto que pueda existir mal ambiente o falta de unidad, y eso es algo que también te hace estar arriba.

¿Tuvo tan buenas sensaciones desde el comienzo?

Empezar la temporada ganando en Fuenlabrada fue muy importante. La plantilla era prácticamente nueva, se habían incorporado muchos jugadores a última hora... Para nosotros fue crucial empezar ganando. Hay equipos que se pasan casi toda una temporada sin vencer fuera de casa y nosotros lo hicimos en el primer día.