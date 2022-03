Desde su residencia en su Alemania natal y tras lamentar los recientes acontecimientos bélicos en Ucrania, uno de los arquitectos de aquel exitoso Tenerife se prestó ayer a rememorar la excelsa singladura blanquiazul en la UEFA. El inolvidable Ewald Lienen, eterno lugarteniente de Jupp Heynckes en el banquillo del representativo, sugiere que «es increíble que hayan pasado 25 años» desde la victoria al Brondby IF, que recuerda con orgullo.

«Pese al paso del tiempo, yo no he olvidado cuál fue nuestra feliz trayectoria: Maccabi, Lazio, Feyenoord, Brondby y Schalke 04. Merecimos ganar la UEFA aquel año pero desgraciadamente no pudimos pasar a la final», reseñó ayer en Radio Club Tenerife. Según demuestra su propio testimonio, no ha olvidado el desarrollo del histórico partido de Dinamarca, tampoco los pequeños detalles. De hecho, recitó de memoria la alineación de aquel día.

«Habíamos perdido en casa 0-1 y en la vuelta logramos empatar con un gol de Pinilla. En la prórroga yo ya estaba con Jupp a cargo de anotar quién iba a lanzar los penaltis porque faltaban apenas tres minutos. Y apareció esa falta que Antonio logró materializar. Fue una alegría increíble», cuenta Ewald, quien subraya que en aquel curso el Tenerife fue mucho más brillante en Europa que en la liga doméstica. «La realidad es que no estábamos jugando tan bien como en nuestro primer año en Tenerife. Pero en la UEFA la trayectoria fue fenomenal y nunca la vamos a olvidar», indicó.

«Me gusta Ramis porque es un buen gestor de grupos; parece más profesor que alineador»

«Los aficionados que presenciaron aquellos partidos contra Lazio o Feyenoord aún recordarán que fueron actuaciones fenomenales. En cambio contra el Schalke 04 tuvimos bajas relevantes y no salió nuestro mejor fútbol, ni en la ida ni en la vuelta. Fue una gran pena, porque el Schalke era un equipo normal; y la realidad es que no estuvimos finos. Podíamos haberles superado», repite.

En todo caso, Lienen aboga por quedarse sobre todo con los momentos más gratos. «Es una lección de vida. Si hay una época buena, si tienes la suerte de disfrutar de tiempos felices, hay que disfrutarlos. Porque luego ya no regresas a ellos. Y en el momento que suceden tal vez estés cometiendo el error de despreciarlos o creer que son algo normal. Yo los momentos felices procuro guardarlos para siempre: un ascenso con el Colonia, nuestra llegada al Tenerife, aquellos partidos de la Copa de la UEFA... Es importante vivir intensamente las emociones, porque así quedarán para siempre en la memoria», reflexiona en la distancia.

El Tenerife actual

Lienen estuvo hace unos pocos meses por última vez en Santa Cruz y aspira a volver con motivo del Centenario del CD Tenerife. A diferencia de Heynckes, que ya no viaja y prefiere mantenerse lejos de los focos, Ewald atiende con respeto y devoción cualquier llamada para evocar los tiempos felices que vivió en la Isla. Además, sigue las evoluciones del representativo y desea su ascenso cuanto antes. «Naturalmente esperamos que el Tenerife pueda regresar, pero es un camino largo el que le separa de ser protagonista como lo fue en los noventa. Ahora mismo, es difícil; también lo son las circunstancias. En aquel tiempo, lo hicimos dejando por detrás en la clasificación incluso al Real Madrid», subraya.

Y para acabar, elogia a Ramis. «Un entrenador debe ser un profesor, no solo un alineador o un especialista en la táctica. Debe ocuparse de las personas, porque eso es lo más relevante para un gestor de grupos. Si tienes competencias de comunicación, valores humanos... como los tiene Luismi, entonces vamos por buen camino».