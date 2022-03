«Aquel día estaba todo el país pendiente del CD Tenerife»

El Tenerife estaba a punto de cruzar la frontera que separa a los equipos normales de los que hacen historia. Parecían inevitables los penaltis, pero llegó el golazo de Antonio Mata Oliveira (Málaga, 1968) para tumbar al Brondby IF en Dinamarca y convertir al club blanquiazul en brillante semifinalista de la Copa de la UEFA. Probablemente uno de los momentos más deliciosos de un siglo de fútbol; un instante que aún paladea –aunque sea desde el recuerdo–el hombre que aquella tarde incrustó su nombre para siempre en la galería de los goleadores más ilustres de la historia del Tenerife.

¿No le parece que fue ayer?

Eso lo dices porque no lo olvidaremos nunca. Fue un día inolvidable para mí y supongo que para todo Tenerife.

¿Aquel día ya fue consciente de que pasaría a la historia por aquel gol?

Pues no. Cuando estás jugando no piensas que luego un gol pueda influir tanto en la historia. Pero luego sí, claro que te das cuenta. Para mí es un orgullo haber formado parte de ese equipo y de la historia del club. Todavía me lo recuerdan cuando voy por Tenerife. Dicen: «El del gol de Copenhague». Y aún pienso que podíamos haber sido campeones si le ganamos al Schalke 04. Pero, en todo caso, todo lo que hicimos fue muy grande. Y aún a día de hoypuedo decirte que sigo sintiéndome chicharrero y sintiéndome blanquiazul.

Estamos hablando de uno de los partidos más trascendentales de la historia del Tenerife, si no el que más. ¿Cómo recuerda aquel día?

Cuando estábamos allí, ya sabíamos que ganar 0-2 era difícil. Había que hacer un partido casi perfecto. Todo transcurrió bien, Pinilla hizo el primer gol y ya hasta sabíamos quién iba a tirar los penaltis. Pero hubo una falta al borde del área y me encargué de tirarla yo. Fue un partido histórico, de esos que no olvidas nunca.

¿Tenía claro que tiraría usted?

Son de esas cosas que piensas durante el partido. Que si hay una falta al borde del área, podría tirarla yo. Era ideal para sacarla por fuera de la barrera y meterla dentro. Chano fue bondadoso y me dejó.

Y me ha dicho que ya para entonces sabían quiénes tirarían los penaltis...

Cristóbal Amador ya lo estaba apuntando, sí. Porque faltaba muy poco para acabar la prórroga. Había que decidir y gracias a Dios no hubo que llegar a esa lotería. Llegó esa falta, tiré y... gol.

«Aún pienso que podíamos haber sido campeones, pero lo que hicimos fue grande: no lo olvidaremos nunca»

¿Qué recuerda de aquel día?

Pues que estaba todo el país pendiente del Tenerife. La fiesta fue enorme. Y en Málaga también, que es donde estaba y está mi familia. Éramos un equipo simpático y muy querido en toda España. Además, eran tiempos donde se celebraba como un éxito nacional que un equipo de España pasara de ronda; ahora quizá eso haya cambiado un poco. Fue un momento maravilloso de mi carrera y no se me olvidará nunca. Han pasado más de veinte años, pero parece que fue ayer. Yo al menos lo tengo todavía muy presente.

¿Qué mérito tuvo Heynckes?

Pues fue una suerte que nos entrenase. Fue un hombre que nos hizo disfrutar del fútbol y luego su trayectoria en el Madrid y el Bayern demostró que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia de este deporte. Pero fue también un secreto de vestuario. Éramos un grupo muy compenetrado y el apoyo de la afición también lo recuerdo como un factor fundamental.

¿Guarda algún recuerdo de aquel día?

La camiseta del equipo contrario, que la tengo enmarcada. Y la suerte de que ese día era el cumpleaños de mi cuñado y también de mi sobrino. Así que todos los años, cuando llega la fecha, lo recordamos. Tengo la fortuna de tenerlo grabado y si quieres ver solo la falta hoy en día solo tienes que buscar en Google.