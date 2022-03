«Estamos dando pasos adelante para vivir algo muy grande»

¿Se puede soñar en grande después del triunfo del domingo?

¿Por qué no? Este equipo está demostrando que puede soñar. Tenemos muchas ganas de demostrar cosas y no renunciamos a nada. Ojalá a finales de temporada podamos vivir algo importante.

Imagino que emocionados aún por el despliegue de la afición. ¿Qué les diría?

Pues que son una pasada. Vivir un ambiente así en Gijón, donde la afición local siempre aprieta mucho, ha sido impresionante. De hecho, había momentos que se ha escuchado más a los nuestros. Son un motivo para meter más la pierna, empujar más... Indiscutiblemente que nos apoyen así es un estímulo muy grande.

El equipo no se encontraba en una situación así desde el año de Getafe. ¿Cómo lo ve a falta de 11 jornadas para el final?

Veo que estamos dando pasos adelante, poco a poco, para vivir algo bueno y muy grande. Y ojalá esta vez acabe de una mejor manera que en Getafe.

¿Era el doble de importante el duelo del domingo por venir de dos derrotas seguidas?

Sabíamos de la importancia de este partido para nosotros. Veníamos de dos batacazos, el de Miranda de Ebro y el del otro día con el Valladolid, y éramos conscientes de la relevancia de estos puntos. Los hemos conseguido porque creo que el equipo hizo un buen trabajo en Gijón.

¿Hizo falta incidir en la semana en la necesidad de corregir errores y en la relevancia del partido con el Sporting?

Sí, durante la semana lo hemos estado hablando, el míster y todos los compañeros. Somos conscientes de que cuando perdemos el orden que nos caracteriza, somos más vulnerables que de costumbre. El domingo mostramos solidez. A pesar del gol en contra, no nos desarmamos como sí ocurrió contra el Valladolid. Y creo que eso fue clave.

¿Mejor la segunda parte que la primera?

Al principio también es verdad que ellos apretaban con fuerza, con ganas, tal y como esperábamos. Algunos fallos que tuvimos en la iniciación fueron porque además estaba irregular el campo; de ahí vinieron algunas equivocaciones. Lo bueno es que tampoco nos crearon gran peligro; pero en la segunda mitad sí se vio otro Tenerife.

Y usted, aportando desde el once.

La verdad es que estoy muy contento de volver a participar. Me encontré muy bien y con muchas ganas de ayudar; ya sea un minuto o para un partido completo, estoy disponible siempre a ayudar a que el equipo esté lo más arriba posible.

¿Qué tiene esta temporada que no tuvieron otras?

Tenemos muy claro que este año puede ser el nuestro. Tenemos muchas ganas de seguir ahí arriba. Y estos puntos sirven para no desinflarnos, mantener un buen colchón respecto a los perseguidores y a los que no están en playoff. Y no renunciar a nada.

¿Cuáles son las claves del éxito?

Se está viendo un equipo que tiene claro a qué juega. Y dentro del vestuario hay un gran grupo humano que sirve para que no nos vengamos abajo cuando hay dos batacazos. Leí esta semana que solo habíamos perdido dos partidos seguidos en dos ocasiones. Y que en ambas oportunidades habíamos reaccionado con una victoria a domicilio. Eso dice mucho de la entereza del Tenerife y de la gran cohesión grupal que tenemos. Aquí tenemos muy claro a qué vamos. No renunciamos a nada.