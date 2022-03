Partido para volver al camino

Por tercera vez en la Liga 21/22, el Tenerife se enfrenta al reto de responder a un tramo de dos derrotas seguidas. En los únicos antecedentes salió del bache de la mejor manera, ganando en Huesca y en Leganés. Este domingo (15:00, El Molinón) se propone compensar los tropiezos con el Mirandés y el Valladolid imponiéndose a un Sporting que siente la misma necesidad, pero con un fin opuesto, el del distanciamiento de la zona que lleva a la Primera RFEF.

Su ejemplo demuestra que no se puede dar nada por sentado. En la décima jornada era líder. Parecía un claro invitado a participar en la carrera por el ascenso. Sin embargo, a partir de ahí se estancó con una racha de un punto de 21 y fue incapaz de recuperar el espacio perdido. David Gallego fracasó en el intento y fue relevado, hace tres semanas, por Martí, cuya presencia en el banquillo tampoco ha tenido el efecto deseado:derrotas ante el Zaragoza (1-2) y Real Sociedad B (2-1), en ambos casos, con goles definitivos en el tiempo de prolongación. La cuestión es que, a falta de doce jornadas para el cierre de la competición, el Sporting es un histórico en apuros y está a un paso de igualar su peor racha, de cuatro encuentros sin sumar.

El Tenerife, centrado en no perder de vista el vagón del ascenso directo y estable en su condición de favorito a jugar la promoción, procurará no pisar el terreno desconocido del 0 de 9 o incluso e 1 de 9, una baja producción que todavía no ha acompañado a los blanquiazules y que se podría dar este domingo.

Para evitarlo, Ramis y sus futbolistas coinciden en que el equipo debe volver al camino, un camino de sobra conocido y no solo consistente en el acopio de triunfos –lleva siete a domicilio–, sino también en la puesta en práctica de un fútbol eficaz, ese en el que se combinan la fiabilidad y la pegada. Las dos referencias más recientes dejan en un segundo plano esa esencia. El dato de los seis tantos en contra es significativo para el equipo menos goleado de la Liga.

Seguramente, al técnico le ayudará la posibilidad de elegir entre casi todos sus jugadores para formar la alineación. Vuelve a tener la baja de Álex Muñoz, por una lesión, pero recupera a Aitor Sanz, sin minutos ante el Valladolid por una sanción. Además, a diferencia de ese partido, Alexandre, Mario y Sergio llegan sin las secuelas del coronavirus. De los tres, solo el último fue titular y ejerció de Aitor en un improvisado doble pivote con Míchel como acompañante.

Ya solo por el regreso del capitán, se intuye un once diferente; una alineación en la que también estará Alexandre, en la que Sergio podría regresar a la defensa y en la que las dudas vuelven a concentrarse en el frente ofensivo, por todas las variantes que maneja Ramis y por las rotaciones que ha ido introduciendo. Puede que opte por el talento de Andrés en el enganche –a falta de la mejor versión de Shashoua–, por darle descanso a Mollejo, por la habilidad de Mario para sorprender al espacio...

En el Sporting se ve venir incluso un cambio de sistema, del 4-3-3 al 4-2-3-1. La cuenta atrás ha sido problemática, con algunos jugadores tocados. Finalmente, Villalba, Jony y Gragera entraron en la convocatoria. Todo, con tal de darle un giro a una pésima dinámica.