«Mi momento más especial con el Tenerife fue en El Molinón»

Ganó una Copa del Rey con el Zaragoza, fue cinco veces internacional con la selección absoluta y firmó una trayectoria excelsa en el Sporting. Pero a Juan Castaño Quirós (Gijón, 1971) se le recuerda por sus goles imposibles de blanquiazul, su concurso indispensable para entender algunas de las gigantescas proezas del representativo y su carácter indomable. Normal que recuerde al CD Tenerife como el escenario de sus más grandes hazañas como profesional y que le desee «lo mejor» al equipo del Heliodoro, el único de sus tres clubes –todos militan en Segunda– que tiene opciones reales de volver a la máxima categoría al cabo de esta temporada.

¿Qué le sugiere recordar Tenerife?

Es mi segunda casa. Me gusta el tiempo, la gente, la vida. Es una isla tranquila y en la que conservo buenos amigos.

¿Cuál es la historia de su química especial con la Isla y con el CD Tenerife?

Cuando marché, tenía claro que volvería. Siempre consideré la Isla como un sitio excepcional por la manera de vivir y la forma de ser de su gente. Estoy muy orgulloso de haber estado tantos años en el Tenerife y de haber dejado huella, de algún modo, porque sí es verdad que la afición me recuerda con mucho cariño. Una vez, mucho después de retirarme, recuerdo que me paró un señor mayor por el sur y me preguntó si aún seguía jugando. La gente te recuerda porque aquel Tenerife fue arrollador, digno de un sitio en la historia. Todo tuvo una repercusión tremenda. Aún hoy todo el mundo se acuerda de lo lejos que llegamos.

¿Y se acuerda del primer día?

¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de todo. Cuando llegué no había salido nunca de Asturias, siquiera de Gijón. Y tuve mucha suerte con los compañeros que encontré en el vestuario, que me ayudaron a crecer y a asentarme. Obviamente, también el respaldo de mi familia fue fundamental. Fue una etapa clave en mi carrera y por eso es que todavía se recuerde.

Y me cuenta que aún conserva muchas amistades de entonces.

Sí, claro. A lo largo del tiempo he mantenido el contacto con muchos compañeros: con Nacho Conte, con Pier, también con un chico del filial de la época que se llamaba Jonay y con el que he coincidido mucho en la Isla.

¿Qué tenía aquel Tenerife?

Lo tenía todo. Teníamos una gran afición, una gran calidad en el equipo, jugadores desequilibrantes, buenos entrenadores, buenos preparadores físicos, una estructura adecuada… Todo era impresionante en aquel Tenerife que quizá sea irrepetible, quizá no. Las circunstancias actuales hacen casi imposible que pueda darse una situación así, en la que tuteamos a los grandes de España y llegamos tan lejos en Europa. La transformación fue absoluta. Me encontré con un club que llevaba poco tiempo en Primera y tuvo la pericia de juntar a tanta gente tan buena en un mismo equipo. El talento que había en aquella plantilla era increíble. Lo piensas y es inaudito que se diera.

¿Con qué momento se quedaría?

Fueron muchos, pero mi momento más especial fue precisamente en El Molinón. Si tuviera que elegir, me quedaría con el partido de Gijón en el que conseguimos la clasificación para la Copa de la UEFA. Un partido superdifícil; además, en mi tierra. Ganamos 1-2 con goles de Pinilla y Aguilera. Le quitamos el quinto puesto al Real Madrid [el Tenerife quedó solo por detrás del Atlético de Madrid, Valencia, Barcelona y Espanyol] y para nosotros cada uno de nosotros fue un episodio histórico. Me acuerdo del cariño de la afición, del viaje de vuelta, la fiesta que hubo después… Efectivamente fueron momentos inolvidables para todos los que los vivimos en primera persona.

Hábleme de Jupp Heynckes.

Fíjate que ha sido un placer y un honor seguirlo tanto tiempo después a primer nivel. Yo lo veía por televisión triunfando en la Liga de Campeones y pensaba: «Ese Jupp me entrenó a mí». Fue un gran técnico, una gran persona y un profesional que se merece haber llegado a todo lo que llegó.

¿Cómo era?

Metódico, muy profesional y muy especial. Tenía bastante genio y quería tenerlo todo controlado, al milímetro. Llevaba todo a la perfección y eso te hacía sentir bien. Era un tipo que ganaba, un ganador.

¿Comparte con otros muchos históricos la pena por que el Tenerife no haya hecho carrera en Primera después de los años históricos de la UEFA?

Sí da rabia no haberlo visto más tiempo en Primera, afianzándose con los mejores. Pero el Tenerife es un club al que siempre apoyaré, esté donde esté. Por eso lo deseo lo mejor para esta temporada, como se lo he deseado cada día desde que salí de aquella Isla que me marcó para siempre.