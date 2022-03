Martí se cruza en el camino del CD Tenerife

Tan solo dos semanas después de que fuese Joseba Etxeberria el que se cruzara en el camino del Tenerife hacia el ascenso, el próximo domingo será otro entrenador de reciente pasado blanquiazul el que ponga a prueba al representativo. José Luis Martí Soler (Palma de Mallorca, 1975) es además el único técnico que ha logrado llevar al conjunto chicharrero a la promoción que conduce a la división de oro. En su caso, el sueño del cambio de categoría se resistió por tan solo un gol; y ahora es Luis Miguel Ramis el que aspira a rematar la faena que a él se le resistió en el Coliseum.

Nombrado hace tan solo tres semanas como nuevo inquilino del banquillo local de El Molinón, Martí no ha tenido fortuna en todas las nuevas etapas que ha ido abriendo tras su paso por el representativo. No cuajó en el Deportivo de La Coruña, donde obtuvo el pase a los playoff –como sexto clasificado– y no fue renovado tras quedarse sin ascenso; y tampoco triunfó a continuación al timón de dos buenos planteles concebidos para el ascenso, como el del Girona (fue destituido tras 23 encuentros) y el Leganés (21).

El excapitán del Tenerife y el del Sevilla aterriza en Gijón con la intención de reconducir a un Sporting a la deriva, que inició la temporada con grandes expectativas y buenos resultados; pero que se ha ido diluyendo hasta naufragar en la clasificación. Con el isleño Fabián Rivero como fiel escudero desde su primera etapa en la Isla, Martí suspira por alcanzar como entrenador las grandes cotas que firmó como técnico blanquiazul. Era su primera experiencia como entrenador de élite y supo ganarse a la afición, al vestuario y al entorno.

Nuevo reto

El mallorquín logró en Tenerife lo que se le ha negado a la mayoría de entrenadores de los últimos tiempos y ahora tiene también Ramis: estabilidad. Llegó avalado por su pasado blanquiazul como futbolista –había sido esencial en el ascenso con Rafa Benítez en 2001– y fue dotando de un estilo propio a un equipo al que se encontró hundido en la decimosegunda jornada; y que acabó con serias opciones de pelear por la promoción.

Los notables dígitos de su primer curso aconsejaron a los dirigentes blanquiazules su renovación de contrato. Fue en su segundo año cuando firmó su trayectoria más reluciente y una casi sobresaliente segunda vuelta le llevó al sueño del playoff. Con la Isla volcada como lo está también en estos momentos, el equipo finalizó la liga regular en cuarta posición y afrontó las eliminatorias decisivas con la convicción de que ascendería. Le faltó solo el último paso.

La mejor clasificación en liga valió para sentenciar al Cádiz en las semifinales; y un triunfo en casa (1-0, con gol de Jorge Saénz) en la ida de la final ubicó al Tenerife a milímetros de Primera. No obstante, en la vuelta todo salió mal. Un equipo fatigado y en el que apenas se habían introducido rotaciones a lo largo de dos semanas extenuantes fue superado en todas las facetas del juego por un arrollador Getafe, que ascendió en el Coliseum y aplazó sine die el regreso blanquiazul a la élite.

Cinco años después, Ramis ha mejorado los números de Martí y casi tiene garantizada la presencia del representativo en la promoción. Pero quiere más. Su equipo sueña con el ascenso directo y busca en Gijón –justamente ante José Luis– el triunfo que le permita mantener vivo el sueño de llegar a tiempo a la codiciada segunda plaza. De paso, Ramis se habrá ganado un lugar de honor entre los entrenadores de la historia blanquiazul con más partidos dirigidos al primer equipo del Tenerife. El del sábado contra el Valladolid fue el número 64. Su bagaje es netamente positivo: 28 triunfos, 16 empates y solo 20 tropiezos.

Ramis, cerca de entrar en el «top 10»

Luis Miguel Ramis firmará en Gijón su partido 65 al frente del representativo. A lo largo de este curso rebasará a Olimpio Romero, décimo técnico de la historia blanquiazul con más comparecencias oficiales; y si disputase la promoción incluso podría llegar a los dígitos de Carlos Muñiz, técnico del club en dos etapas (1952-54 y 1954-56). El profesional tarraconense llegó para relevar a Fran Fernández y firmó una notable remontada en liga, así como un muy digno papel en la Copa del Rey de la campaña pasada. Tras unas arduas negociaciones para su renovación de contrato, firmó por dos cursos más, así que tiene garantizada su presencia en el banquillo hasta 2023. Su gran sueño es que el venidero curso sea con el Tenerife en Primera División. Y a medida que va acercándose al anhelado cambio de categoría, va aproximándose a la larga trayectoria de los más ilustres técnicos que ha tenido el club en su casi centenaria historia. Con otro año más en el club, incluso superaría a Valdano y a Heynckes.