El Tenerife define sus opciones

Faltando trece jornadas de Liga, el Rodríguez López será este sábado (17:15) el escenario del enfrentamiento entre el cuarto, el Tenerife, y el tercero, un Real Valladolid que tiene un margen de tres puntos. Partido grande entre dos aspirantes a subir por la vía directa o, como mínimo, clasificarse para la playoff. Puede que lo primero dependa de lo que suceda en este partido. O, visto de otra manera, que el perdedor, si lo hay, se tenga que conformar con lo segundo.

A la tarjeta de presentación le sobran alicientes. Pero la trascendencia del resultado no es el único foco de interés. Los caprichos del destino han querido que el Tenerife deba acudir a esta cita clave con la baja de algún titular habitual. La cuestión es si será solo uno. Hay una ausencia segura, la de Aitor Sanz. Está sancionado por su expulsión en la visita al Mirandés. Pero podrían ser más. Hasta tres blanquiazules comenzaron la semana con coronavirus. Su presencia en la convocatoria no está asegurada. Se trata de Sergio González, Mario y Alexandre Corredera. Los dos primeros ya pudieron ejercitarse este viernes. Además, Álex Muñoz salió del partido del en Anduva con molestias. El lateral zurdo también es duda. Si bien Ramis aclaró ayer que solo está descartado Aitor, podría llegar a perder a cuatro jugadores que participaron de inicio el pasado sábado. Dependerá de los test, de las sensaciones... Casi hasta última hora se mantendrá la incógnita.

En principio, la zona más debilitada será el centro del campo: no estará Sanz. A partir de ahí, tanto Alexandre como Sergio –defensa pero también volante– llegan condicionados por el virus –si es que entran en lista–, Larrea se unió esta semana al grupo tras superar una rotura muscular, Javi Alonso recibió recientemente el alta después de meses sin competir por una lesión de rodilla... El único especialista realmente disponible y cercano a un rendimiento de garantías es Míchel. El ex del Valladolid no es titular desde el 11 de diciembre. En el peor de los supuestos, si se caen todas las alternativas, Ramis tendría que improvisar con un mediocentro de emergencia, principalmente de corte defensivo. Carlos Ruiz, por ejemplo, tuvo recorrido en esa función antes de fichar por el Tenerife; León sabe lo que es moverse en esa zona, los canteranos Félix y Teto han entrenado con los mayores...

Las otras teóricas vacantes tendrían relevos más claros:Pomares por Muñoz y Gallego en el lugar de Mario.Sea como sea, la formación inicial podría ser inédita. Todo un reto a ambos lados de la línea de banda, en el banquillo y en el terreno, con el objetivo de compensar la derrota en Anduva superando a un rival directo y, de paso, aprovechando el pinchazo de este viernes del Almería –segundo, a seis puntos–. Como locales, los blanquiazules no caen desde el 2 de enero.

La última derrota del Valladolid se produjo hace más tiempo, el 3 de diciembre en Huesca. A continuación, siete victorias –las más recientes, un 2-3 en Cartagena y un 5-1 al Amorebieta en las dos últimas jornadas– y tres empates. En el intento de mantener la racha, Pacheta se verá obligado a sustituir al lateral izquierdo Nacho Martínez –con covid– y al centrocampista Roque Mesa –sanción–.