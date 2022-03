Ramis: "Es un partido con tintes definitivos"

Luis Miguel Ramis no llegó a calificar el partido de este sábado ante el Valladolid como «definitivo», dentro de la carrera hacia el ascenso directo, pero sí le dio un valor especial. «Si ganamos, vamos a seguir ahí, teniendo posibilidades y estando un poco más cerca de aspirar a lo máximo», dijo refiriéndose a la caza de los dos primeros puestos, ocupados por Eibar y Almería.

«La clasificación dice que seguiremos ahí si ganamos, pero no sería nada definitivo, porque quedarán muchas jornadas por delante, pero estos pasos sí son importantes para ir acercándonos», comentó pensando en un desafío del que suelen salir ganadores quienes estén «mentalmente» más fuertes y «entiendan mejor el contexto de la temporada y la competición».

«Si lo tomas como una final al uso, no lo será, porque no habrá un trofeo detrás», reflexionó durante una rueda de prensa telemática. «Pero es un partido importante con tintes definitivos para los objetivos de los equipos, porque tiene cosas en común con las finales; se asemeja a la tensión y la importancia que tienen dos equipos que están peleando por posiciones de privilegio y cuando quedan menos jornadas, así que la importancia es máxima», explicó.

Independientemente del desenlace, Ramis afirmó que un Tenerife-Valladolid en estas circunstancias es un partido que está a la altura de las aspiraciones del club insular. «La temporada pasada en estas fechas, estábamos jugando partidos con el agua al cuello para conseguir puntos y acercarnos a los 50, y lo hicimos con responsabilidad», recordó el técnico antes de comparar esa situación con la actual. «Ahora estamos jugando el partido que toca», opinó. «Tenemos que tender a eso y saber que tenemos que llegar a este tipo de encuentros, porque la afición y el club lo demandan. Estamos donde queremos estar, peleando por lo que queremos pelear», añadió Ramis, atento a la respuesta de un Tenerife que se siente «extra motivado y contento» por afrontar el reto del asenso. «Vamos a intentar no decepcionar a nadie», dijo orgulloso por ver a su equipo «pelear con el Eibar, el Almería y el Valladolid, y con otros que vienen por detrás» en la clasificación.

Ni media excusa. Ramis aclaró que no podrá despejar las dudas de los jugadores que llegan al partido condicionados por el coronavirus (Sergio González, Alexandre Corredera y Mario González) o por problemas musculares (Álex Muñoz) hasta una y media antes del inicio. «Tenemos que estar preparados para posibles obstáculos», admitió sin dar pistas sobre sus planes, sobre todo en el centro del campo si, finalmente, se quedan fuera de la lista, además del sancionado Aitor Sanz, jugadores como Alexandre Corredera o Sergio González. De todos modos, Ramis no se lamentó por los inconvenientes que podría tener a la hora de formar la alineación. «Tengo tanta confianza en todos los jugadores, que no voy a poner ni media excusa ni antes ni durante ni después del partido; lo que ganemos, lo tendremos que ganar en el campo los que estemos, y espero que sean todos», advirtió Ramis mostrándose optimista.

Otros nombres. El entrenador confirmó que Pablo Larrea vuelve a estar disponible después de dos meses y medio de baja por una lesión muscular. Asimismo, indicó que Samuel Shashoua, en un papel secundario ahora por una pubalgia, ya está«preparado para ir acumulando minutos» y se siente «mejor cada semana». Por último, analizó el momento de Bermejo. «A todos les exijo que mejoren, y Álex es uno de ellos. Ha tenido algunos picos de rendimiento más marcados, como todos», observó sobre un futbolista que todavía «tiene margen para ser mejor».