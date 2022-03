«Sé quién es Dertycia desde los nueve años»

Llegó a última hora cuando nadie presagiaba la salida de Nono y la llegada de un nuevo fichaje, que era él. Ni tan siquiera el propio Víctor Mollejo Carpintero (Alcázar de San Juan, 2001) podía imaginar que acabaría en el CD Tenerife porque apenas cinco días antes de su llegada, pensó que el Mallorca contaría con él. Cambió de isla y también de estado anímico, rol y objetivos. Ahora sueña con ascender. ¿El futuro? «Sería ventajista decir que me quedo solo si subimos», responde. La entrevista se produce en el transcurso de una semana marcada por la altísima expectación ante el duelo del sábado, con el lleno en el Heliodoro como una opción real; y con varios positivos por covid que han alterado la normalidad en la caseta.

Tres positivos por covid. ¿Está siendo una semana accidentada?

Sí que está siendo una semana diferente. Es verdad que ya hemos aprendido a convivir con este virus y no deja de ser algo normal, hasta cierto punto. Es algo inevitable que algún compañero se pueda contagiar; no es algo que podamos controlar.

¿Preocupa que las bajas puedan afectar al rendimiento del equipo?

Estamos preocupados dentro de lo que cabe porque es verdad que los compañeros afectados querían estar ante un partido tan importante. Pero con la tranquilidad de que contamos con una plantilla amplia y con muchas ganas de que llegue el partido.

Justamente está siendo el fondo de armario y la amplitud de recursos uno de los puntos fuertes del Tenerife de esta campaña.

Así es. Al final todos los compañeros que están en plantilla, tanto los titulares como los menos titulares, están con ganas de aportar y sumar desde el césped. Eso es positivo para el interés colectivo porque se incrementa la competencia y se mejora el resultado del equipo. Si al Tenerife le va bien, a todos los que estamos dentro, también.

¿Están sabiendo asumir su rol aquellos que menos participan?

El jugador con el paso de los años se da cuenta de que, al final, lo importante y lo que cuenta es el interés del equipo. Si el Tenerife consigue su objetivo, al final será bueno para todos; si el Tenerife sube a Primera, subimos todos. Eso lo tenemos muy claro en el vestuario. Y además tampoco hay etiquetas de titulares y de suplentes. El míster no tiene problemas en hacer cambios y lo está demostrando semana tras semana. No es que haya un once fijo, ni que nadie dé por hecho que va a jugar seguro.

Y usted a título personal, ¿se está sintiendo más importante que nunca?

En el Deportivo también me sentí muy importante, jugué muchos minutos y estuve muy a gusto. En cambio en el Mallorca y el Getafe me tocó vivir la otra cara de la moneda y, aunque hubo momentos duros, aprendí mucho. Así que he llegado al Tenerife muy maduro y con la intención de sumar todo lo que pueda. Y seguir aprendiendo.

¿Cómo le convenció Cordero de que eligiese al Tenerife?

Te soy sincero: no era una posibilidad real que saliese de Mallorca. Fue en los últimos cuatro o cinco días cuando se abrió esa opción. Por cómo había acabado el año y por el rendimiento de pretemporada me habían comunicado que seguiría. Pero todo cambió de la noche al día y llegados a ese punto, lo que no quería era elegir mal. Ahí fue cuando Cordero y el míster me dieron toda la confianza y me transmitieron iba a acertar si elegía al Tenerife. Lo vi como el sitio ideal para crecer en este año de cesión. Quería ir a un sitio donde creyeran en mí y ahora puedo decir que lo he encontrado.

¿Cuál fue el proyecto que le presentó el Tenerife?

Cordero me dijo que si mostraba mi nivel, iba a tener oportunidades. Más que persuadirme, fue un presentimiento que tuve. Pensé que el club, la afición, la Isla... y que el conjunto, todo lo que representa el Tenerife iba a ser el destino ideal. Y por supuesto tengo que agradecer a Cordero su insistencia. Por suerte, está saliendo todo bien.

Y una vez aquí, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?

Lo que más me ha sorprendido es el grupo tan bueno que hay, tanto por la gente que lleva mucho tiempo como los recién llegados. Somos como una familia y eso es lo que más me gusta: el día a día se hace muy llevadero. Y me encanta ver el Heliodoro empujando. En los momentos cumbre, la afición se hace notar y es un plus.

Volvamos al partido del sábado. ¿Exageramos los periodistas si decimos que es una final?

Sí, yo creo que estáis exagerando (ríe). Sí es verdad que es un partido importante y ante un rival directo, pero no dejan de ser tres puntos como los que nos jugamos ante Mirandés o Ibiza. Ganemos o perdamos, será igual de importante el partido siguiente. Pero sí entiendo que un encuentro así, teóricamente igualado y entre rivales directos pueda atraer a mucha gente. Nosotros iremos a por todas y con toda la ilusión, con la intención de seguir siendo manteniendo esa condición de aspirantes.

¿Está al corriente de las noticias que apuntan al lleno?

Por supuesto. Nosotros pedíamos que la gente estuviese con nosotros porque vamos a otros estadios e influye mucho si hay un gran ambiente, o no. Y estamos encantados con la respuesta que estamos captando. Así que tenemos que dar gracias a la afición y ofrecer la versión que ellos exigen de nosotros. A las dos partes, grada y equipo, nos encantaría que pudiésemos pelear por cosas bonitas. Y en eso estamos.

¿Cómo ve a los rivales directos? ¿A quién ve más fuerte?

Veo todo muy igualado. Parece que Eibar y Almería no paran de puntuar; pero si te paras a ver las trayectorias de todos los equipos de arriba, todos hemos tenido muy buenas rachas. Y otras que no tanto. Ellos tienen seis y siete puntos más, pero por pequeños detalles o por la pizca de fortuna que han tenido en momentos determinados. Por ejemplo por el día que el Eibar nos ganó aquí por 0-1; o la vez que fuimos a Ponferrada y les ganamos también por la mínima. Hay que mantener los pies en el suelo y seguir paso a paso.

¿Qué ha aprendido de sus años en la categoría y de su ascenso reciente con el Mallorca?

Que en Segunda no te puedes relajar. Quedan muchos partidos y aunque parezca que ya está cerca el final y que los puntos del sábado son definitivos, van a pasar muchas cosas todavía. Ni los de arriba pueden pensar que ya están en Primera; ni nosotros podemos pensar que la Ponfe ya no nos va a alcanzar. Puede pasar de todo. Y es fundamental mantener la humildad y los pies sobre la tierra.

Si el Tenerife sube y sabiendo que en la Isla es feliz y se siente valorado, ¿haría todo lo posible por quedarse si el equipo asciende?

Sería ventajista decir que me quedaré solo si el Tenerife sube. En el fútbol nunca sabes lo que puedes pasar, se suba o no. Yo solo puedo decir que, pase lo que pase, estaré orgulloso de haber pasado por este club y por haber lucido la camiseta del Tenerife. Cuando se dé el momento de despedirme estaré agradecido al club, a la directiva, al cuadro técnico y sobre todo a la afición. Todos me han tratado de forma excepcional. Siento mucho el aliento de la grada y de la gente. Es indescriptible la sensación de saberte querido y apreciado por los demás; así que en un futuro siempre será un placer y tendré ganas de volver aquí.