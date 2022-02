El cadete del CD Tenerife se planta por presuntos insultos racistas

El partido de la categoría Cadete Autonómica programado para las 12:00 del pasado domingo, en el campo de La Suerte, entre la UD Longuera y el CD Tenerife, quedó suspendido en el minuto 52, informaron Cope y Canarias Radio.

La decisión de no seguir jugando la tomó el equipo blanquiazul después de que uno de sus jugadores fuera expulsado tras empujar a un rival por recibir, presuntamente, insultos racistas. El árbitro incluyó en el acta que el receptor de la tarjeta roja le comunicó a sus técnicos, de camino al vestuario, que estaba «recibiendo insultos y comentarios racistas» por parte de un jugador del Longuera. «Tras estos hechos, el delegado de equipo visitante me comunica que no van a seguir disputando el encuentro, por lo que se retiran del terreno de juego hacia su caseta, por lo que me vi obligado a suspender el encuentro», continúa el colegiado antes de aclarar que no tuvo constancia de que el canterano blanquiazul fuera insultado de esa manera. «Hago constar que ni yo, ni ninguno de mis asistentes escuchamos dichos comentarios e insultos», matiza.

El encuentro fue suspendido con el resultado de 3-4.