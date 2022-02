«No subir en Getafe ha sido el palo más duro de mi carrera»

Hace apenas unas semanas que le presentaba el Mirandés como refuerzo invernal. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con muchísimas ganas. Vamos a poner toda la carne en el asador para que las cosas vayan bien. Uno no deja de intentarlo, aunque los resultados no siempre se den. La actitud mía es la de pelear siempre y afronto el tiempo que viene con mucha ilusión, muy honrado por la confianza que han depositado en mí. La única manera que tengo para devolverla es dándolo todo en el campo.

¿Cuáles serán sus sensaciones este sábado contra el Tenerife?

Muy especiales. Nunca imaginé que tendría al CD Tenerife como rival, pero parece que llega el día y estamos preparados. Va a tocar dejar muchas cosas de lado para conseguir el mejor resultado posible para el Mirandés, que es el club al que me debo al 100%. Lo siento por el Tenerife, pero obviamente vamos a tratar de conseguir los puntos como sea (ríe). Que, ahora en serio, son muy importantes para lograr el objetivo.

¿Es el Tenerife el club que más le ha marcado?

Claro. Fueron 12 años muy importantes de mi vida, que además coincidieron muchos de ellos con mi etapa de formación y crecimiento. Además, fue el club que me dio la oportunidad de ser profesional. Es un sentimiento más que una institución; de hecho, muchos de mis amigos son abonados desde hace años, mi hermano Germán pasó por la cadena de filiales y en mi entorno todos siguen y son del Tenerife. Los que somos de allí sabemos que es un equipo que significa mucho para la Isla, posiblemente con una repercusión y una importancia que no tienen todos los clubes en sus respectivas ciudades.

¿Y qué espera del partido?

A la hora de competir, todos los sentimentalismos quedan fuera. Durante 90 minutos, eso no existe; y cada uno buscará el resultado más adecuado para sus intereses.

¿Cómo ve al Tenerife?

Están haciendo una temporada fenomenal. La verdad es que no recuerdo un año tan bueno del Tenerife. Y por supuesto espero que al final de la temporada logren el objetivo del ascenso. A mi alrededor tengo muchos amigos y familia ilusionados con los grandes resultados que está logrando el club; y obviamente en el equipo dejé compañeros que son más que amigos. Me refiero a Carlos Ruiz, Aitor Sanz... que son tan tinerfeños como cualquiera que haya nacido en la Isla. En Getafe se nos escapó el ascenso por poco; y me alegraría mucho por ellos si esta vez lo consiguen. Sería una felicidad enorme para toda la Isla.

En aquel play off decisivo marcó usted en el partido de ida un gol que bien pudo ser el del ascenso. Sin embargo, en la vuelta todo se torció. ¿Cómo recuerda aquella experiencia?

Fue muy intensa. El partido con el Getafe en casa había sido memorable y además pude aportar con ese gol. Pero el segundo partido fue mal. Una desgracia.

¿Cómo afrontaron esa eliminatoria final?

Era la ilusión de toda la Isla poder subir a Primera aquel año y lo afrontamos con máxima concentración. Nos quedamos muy cerca. Fue un palo durísimo, el más duro de toda mi carrera. Es de las decepciones más grandes que me he llevado en el fútbol, pero de todo se aprende. Y estoy convencido de que antes o después el Tenerife volverá a tener una oportunidad similar. Ojalá sea este año.

¿Qué falló?

Pues no sé qué fallo realmente. En ese tipo de partidos, la mentalidad, la actitud y demás están garantizadas. Y en eso estuvimos a un nivel sobresaliente. La diferencia es que ellos acertaron y nosotros, no. Te diría que el Getafe estuvo a mejor nivel en el día D. Por eso ellos subieron y nosotros no.

Ya entonces se especulaba con su salida porque tuvo siempre pretendientes de mucho fuste. ¿Cuándo firmó con el Valencia?

Es la primera vez que lo cuento. Con el Valencia se firmó en enero o febrero, no recuerdo con exactitud. Y mi deseo era poder terminar bien la temporada con el Tenerife. Hubo bastante gente que puso en duda mi compromiso; se decía que iba a tener la mente puesta en Valencia más que en el Tenerife, y para nada fue así. Mi ilusión era acabar bien mi etapa como blanquiazul y en ese tramo final recuerdo estar muy motivado por que así fuera.

¿Qué ha ocurrido desde aquel momento para que no haya cumplido las altísimas expectativas que dibujaba entonces?

Obviamente hay días mejores y peores; y hay momentos que te planteas muchas cosas. Uno es consecuencia de sus propias decisiones y yo he buscado siempre decidir lo mejor que he podido, siempre buscando el mayor beneficio en todos los sentidos. Las cosas no han ido todo lo bien que me habría gustado pero tengo la conciencia tranquila. He trabajado al máximo siempre, me lo he dejado todo y luego los resultados no han sido siempre los deseados. La realidad es que me ha faltado suerte y no se ha podido llegar adonde quería. Ahora debo seguir así, dando el máximo, con absoluta entrega. Aquí ahora estoy disfrutando otra vez del fútbol y no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado. Algunas de ellas pensé que saldrían mejor de lo que salieron, pero cuando eliges un camino, nunca sabes cómo te va a salir.

¿Cómo se imagina el partido de mañana en Anduva? Dada la extrema necesidad del Mirandés, ¿saldrán a tumba abierta o a esperar al Tenerife?

Prefiero no hacer pronósticos de ese tipo pero los que vieron jugar al Tenerife con Etxeberria ya saben el fútbol que propone. Intentaremos hacer el mejor juego posible para acercarnos a la victoria y sumar de tres en tres; ese es el único objetivo.