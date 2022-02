Sexto intento de hacer un 'pleno al 9'

La sobresaliente temporada del Tenerife da todavía para la conquista de pequeños desafíos que van apareciendo en el camino, con rumbo al objetivo principal. Uno de ellos sería la ruptura de la barrera de las dos victorias consecutivas. Ese fue el límite de los blanquiazules en cinco ocasiones. En los dos primeros intentos, el resultado posterior fue de derrota; y en los tres siguientes, de empate.

El equipo de Luis Miguel Ramis visita Anduva después de vencer en Alcorcón e imponerse al Ibiza, por lo que vuelve a tener a su alcance un pleno al 9 que, de momento, se le ha resistido. Intentará evitarlo un Mirandés que estrenó técnico la pasada jornada. Joseba Etxeberría, entrenador del Tenerife en las 17 últimas jornadas de la Liga 17/18 y en las cinco primeras de la 18/19, llegó al club burgalés con el propósito de evitar el descenso. El sustituto de Lolo Escobar debutó en el campo del Almería con buenas sensaciones pero un mal resultado, y aspira a cortar hoy una racha de tres derrotas.

Porque el Mirandés no gana desde el 30 de enero, cuando goleó al Málaga en Anduva, su principal fuente de puntos. De hecho, como local consiguió seis de sus ocho victorias en esta campaña. Y la primera a domicilio la celebró en el Heliodoro Rodríguez López. Aquel 19 de septiembre, el conjunto rojinegro impidió, precisamente, que los insulares encadenaran tres victorias. El Tenerife había iniciado el curso con firmeza y avanzaba invicto hasta que recibió al Mirandés, que es el único rival que ha logrado remontar un partido ante los blanquiazules. Míchel adelantó a los locales, de penalti, y Simón Moreno le dio la vuelta al resultado con un doblete en la recta final del encuentro. Un par de meses después, el delantero sufrió una grave lesión en los ligamentos de la rodilla. Lleva sin jugar desde entonces y seguirá así en lo que queda de temporada.

Mucho más reciente es la baja del central Anderson Arroyo. El colombiano, uno de los titulares habituales, se pierde el partido por la acumulación de cinco tarjetas. Su lugar podría quedar cubierto por uno de los fichajes del Mirandés en el mercado de enero, el croata Niko Datkovic. Junto a él estará otro recién llegado al club, el tinerfeño Jorge Sáenz, que se enfrentará por primera vez a su equipo de formación y en el que se consagró como profesional.

Tendrán la misión de frenar a un Mario González que se destapó como bigoleador en el triunfo del Tenerife ante el Ibiza. Su brillante actuación es toda una invitación para que repita dentro de un once que, en teoría, presentará pocos cambios, o ninguno. Aunque entre los teóricos suplentes habría futbolistas como Shashoua, Míchel, Rubén Díez, Andrés o Gallego, todo indica que la alineación será la misma. No obstante, queda por despejar la duda de si Ramis se animará a hacer coincidir de entrada a Mario con Gallego, combinación que no descartó. También está pendiente la confirmación de una lista de convocados en la que Javi Alonso y Nahuel podrían ser las grandes novedades después de superar las graves lesiones que sufrieron en la pretemporada. Viajaron 24 jugadores y el entrenador debe realizar un descarte.

El partido comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Arcediano Monescillo.