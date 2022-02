Ramis: «Ojalá pudiéramos tener un estadio para 60.000»

A favor, pero con matices. El entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis, se declaró ayer deseoso de que el conjunto blanquiazul disponga «el día de mañana» de un feudo de mayor aforo que el Heliodoro Rodríguez López, pero dijo desconocer si la operación es posible. Mientras el resto de portavoces del club permanece en silencio, Ramis sí dio su parecer sobre la gran noticia de las últimas horas, una vez el alcalde de Santa Cruz y la consejera de Deportes del Cabildo han abierto el debate sobre la construcción de un nuevo gran estadio para la Isla.

«¿Me parece viable? No sé si a día de hoy es viable gastarse un montón de millones de euros, pero ojalá pudiéramos hacer un estadio de 60.000 espectadores para el día de mañana. Ojalá, pero me da a mí que antes hay que conseguir otras cosas», deslizó Ramis, sin aclarar a qué se refería. Sus declaraciones llegan un día después de las efectuadas por José Manuel Bermúdez, quien ayer volvió a incidir en la necesidad de plantear este debate, en la misma línea que han hecho otros clubes y capitales de provincia.

Además, la alocución semanal de Ramis ante los medios de comunicación valió para testar el estado físico y anímico de Sam Shashoua, que ha perdido mucho protagonismo en las últimas semanas y sufre cierto «estrés», confesó el preparador de los blanquiazules. «Está con ansiedad porque tiene muchas ganas de aportar y ayudar al equipo; y estas molestias le impiden estar al 150% como a él le gustaría. Le he dicho que esté tranquilo y que cada cosa tiene su proceso», respondió.

Ramis instó al británico «a entender que esto tiene que ser así y que las molestias no se van con la varita mágica». En todo caso, verbalizó que «está a punto de conseguir su mejor nivel». También habló de la feliz aparición goleadora de Mario González frente al Ibiza y recalcó, una vez más, que el burgalés es perfectamente compatible con el otro delantero centro del plantel, Enric Gallego.

El preparador local revela que Shashoua sufre cierto «estrés y ansiedad» por su situación actual

Antes, habló del rival de mañana en términos muy elogiosos. «A mí el Mirandés me parece un gran equipo y me gustan mucho los jugadores que tiene». A renglón seguido, ensalzó «su ritmo y entrega». «Entraron en una dinámica negativa y han pecado de irse en algunos encuentros, pero son un conjunto con mucha capacidad y al que le tenemos mucho respeto», añadió.

Ramis se refirió también a la motivación adicional que pueda tener el cuadro rojillo por el aterrizaje en el cargo del exblanquiazul Etxeberria. «Cuando hay entrenador nuevo ganas en orden e implicación porque los jugadores quieren demostrar al nuevo técnico y buscan reivindicarse», contestó.

Aunque deslizó que no habrá muchos cambios en el once inicial blanquiazul, puntualizó que «cada partido es un mundo» porque el equipo va en la línea adecuada y está ofreciendo un buen rendimiento en las últimas jornadas. No en vano, el representativo suma seis semanas invicto y tres con la portería a cero. «Cada uno de los futbolistas va a tener su momento y ellos lo saben. Tener que elegir es mi trabajo: no me genera dificultad, me genera tranquilidad», fue otro de sus mensajes. «Es mi responsabilidad elegir cada semana al hombre que más se adecua a lo que necesitamos», agregó.

Aitor y Corredera, OK

Además, el jefe del banquillo blanquiazul corroboró que sus dos pivotes titulares «están bien» después de padecer algunos síntomas de cansancio en el duelo del domingo frente al Ibiza. Y se refirió a la existencia de una cláusula de renovación automática en el contrato de Carlos Ruiz. «Si la tiene, ojalá que la pueda cumplir. Estaremos encantados», adujo al respecto de la información publicada esta semana por EL DÍA.

Durante su larga comparecencia de prensa hubo tiempo y margen para mucho más. Por ejemplo, para preguntarle por el perfil que han adoptado en el grupo los jugadores con menor cuota de protagonismo. «Ellos están implicados», replicó Ramis. «Están trabajando muy bien y han elegido el camino correcto: el del trabajo. Somos un equipo de fútbol y tenemos un grupo amplio de jugadores donde elegir. Buscamos que todos se sientan importantes porque así lo sentimos. Están para sumar y esto hace que seamos más fuertes”, cerró.

También recordó que el Mirandés ha sido el único equipo capaz de remontarles. «Es que te exigen mucho durante los 90 minutos», justificó.