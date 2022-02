Mario saca las pistolas

Cuando hace apenas unas semanas no sabía si podría salir de Braga, si el equipo portugués se negaría a facilitar su marcha al CD Tenerife y si el sueño de regresar a España se haría realidad o pedazos en esta última ventana invernal, posiblemente el gran anhelo de Mario González Gutiérrez (Burgos, 1996) era el de triunfar y erigirse gran protagonista de una tarde como la del sábado en el Heliodoro Rodríguez López.

El duelo ante el Ibiza suponía su tercera comparecencia oficial como futbolista del Tenerife y las expectativas estaban por las nubes, pero también el temor a que el joven ariete blanquiazul fuese víctima de la altísima presión y de las muy ambiciosas perspectivas que se habían dibujado sobre él.

«Todos sabemos cómo es la Isla y no sería bueno que hubiese prisas o un exceso de responsabilidad en un solo futbolista», analizaba en la distancia Luismi Loro, ex del representativo y que conoce a Mario mejor que nadie, pues lo entrenó en sus primeros años en la factoría del Villarreal.

González pasó desapercibido en su primer partido –normal porque apenas jugó 12 minutos– y firmó su estreno como titular hace ahora una semana contra el Alcorcón. Fue un gran día para el colectivo, no tanto para él. Le faltaban los automatismos que durante una pretemporada entera y largos meses de trabajo sí tenían adquiridos sus compañeros; y tampoco tenía aún la complicidad con los demás que solo dan el tiempo y los entrenamientos. Así que había que insistir.

Lo hizo Luis Miguel Ramis, que no dudó en darle galones de titular por segunda semana consecutiva ante la baja de Enric Gallego por covid, que había anticipado los plazos respecto al salto al once de Mario. Nada para lo que no estuviese preparado, pues venía «rodado» de su última etapa en Portugal y con la suficiente carga de entrenamientos «para poder ayudar desde el primer día», apunta su nuevo entrenador.

El sábado goleó a lo grande. Apenas bastó el exiguo margen de 18 minutos de reloj para que el burgalés ofreciera un largo catálogo de sus cualidades. Sobre todo una: capacidad para ejecutar. «Si algo echábamos en falta durante el tiempo que le entrenamos en el Villarreal era que afinase en la definición, pero con creces lo ha trabajado y mejorado mucho en los últimos años», cuenta Luismi Loro. Los números hablan por sí solos. 14 tantos en 28 partidos en un solo año en el Tondela le pusieron en primera línea del escaparate, de ahí que el Braga no se lo pensara dos veces. La inversión millonaria por González se hizo para que cuajara como lo hizo el sábado en Tenerife. «Siempre es bueno que nuestros jugadores más adelantados lleguen al área y acierten. Mario ha hecho lo que se le ha pedido, como la semana pasada, pero esta vez sí le hemos asistido y él define bien. Es una buena bocanada de aire fresco y ahora además ya conoce el estadio y el ambiente», relataba su entrenador.

Su felicidad

«Fue un día muy especial. Salió todo brillante: portería a cero, victoria, tres puntos, dos goles... Y ahora toca seguir», explica el protagonista, quien cree que mucho mérito en el triunfo estuvo en la correcta interpretación que hizo el míster. «Entendimos muy bien de qué iba el partido y lo plasmamos a la perfección en el terreno de juego», subraya.

Mario cuenta con fruición cómo fueron sus dos tantos. «Una recuperación, un buen movimiento y he tenido la suerte de acabar bien la jugada», expone sobre el 1-0. Luego, a placer, firmó el segundo en un gran gesto de su depurada calidad técnica. Un gesto delicatessen aunque él prefiera que los elogios lluevan sobre el colectivo. «El primer día tuve pocos minutos y no me encontré muy allá; el segundo día sentía que me faltaba algo y el sábado, pues mucho mejor. Los goles son muy importantes para ayudar al equipo», sentencia.

Y su último mensaje es para la afición, que respondió en número (13.177) y en hacerse notar desde el primer minuto para allanar el camino hacia los puntos. «Fue espectacular el ambiente y la atmósfera. No era fácil en un día el como el sábado, pero es que estuvieron apoyando, arropando... Cada día que superamos, es un paso más. Pero faltaban 14 pasos y no vale de nada quedarnos aquí», completa Mario, 100% ambicioso.

Vino para días como el sábado, para goles como los que firmó ante el Ibiza y para objetivos grandes como el cambio de categoría. Desde su entorno profesional celebran hacer acertado con una elección crucial en la trayectoria de Mario. Y señalan a Juan Carlos Cordero como el gran artífice de la operación. «Fue muy insistente y la propuesta del club ha sido muy significativa. Le han hecho sentir importante».