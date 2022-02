«Estoy con muchas más fuerzas ahora que cuando llegué al club»

Cumplió recientemente 16 años como presidente del Tenerife. ¿Pensó en estar tanto tiempo al frente del club?

Cuando entré en el Tenerife aquel 15 de febrero de 2006, nunca imaginé que iba a estar tantos años en este cargo, pero cuando das ese paso, asumes unas responsabilidades, y a mí me gusta empezar y terminar las cosas. Ahora pienso que la losa de la deuda que nos encontramos al llegar, nos tuvo mucho tiempo sin dejarnos respirar, pero una vez solventado ese tema, nos toca buscar éxitos deportivos; y parece que, por fin, esta temporada está bien encauzada en ese sentido. El equipo transmite ilusión.

¿Cómo recuerda el comienzo? Era el máximo accionista y se creó un vacío de poder tras la dimisión de Víctor Pérez Ascanio. ¿Se sintió obligado?

Lo cierto es que tenía buena relación con Víctor. Le daba consejos y le presté mi ayuda cada vez que pude, pero decidió dimitir, junto a su consejo, y el club se quedó con ese vacío, a la deriva. Era una situación muy complicada. Nadie quería asumir la losa de la deuda (46 millones de euros), porque un consejero debe responder con su patrimonio en estas situaciones. Nos reunimos un grupo de empresarios, más de cuarenta, y al final quedamos ocho o diez, no más, con Paulino Rivero como hombre conciliador. Nos vimos en el Ayuntamiento del Sauzal y recuerdo que todos estaban de acuerdo en prestar su apoyo, pero no en asumir la presidencia. Nadie quería, así que no me quedó más remedio que dar un paso al frente, viendo que era el máximo accionista. Eso sí, lo hice con el compromiso de las personas que me iban a acompañar en ese viaje como consejeros para avalar las deudas. Con el paso de los años, con los activos y la plantilla, fuimos bajando la deuda, que ahora no llega a 10 millones. La tenemos a largo plazo y la estamos pagando con comodidad, no tenemos agobios. Ahora podemos decir que el club está saneado y mira al futuro con la vista despejada, esperando que en lo deportivo las cosas nos salgan bien para que se cumpla la ilusión de que el club milite más pronto que tarde en Primera División.

¿De qué está más orgulloso?

Puedo decir que mi éxito en el Tenerife, en la parte económica, está en la gestión empresarial que he aplicado. Así se pudo salir de una crisis económica que era muy complicada. En lo deportivo es diferente: contratas a unos profesionales y si las cosas no salen bien, tienes que prescindir de ellos e incorporar a otros. Yo puedo tomar decisiones a la hora de contratar, pero no en el momento de dirigir una línea deportiva, porque no tengo conocimientos para fichar ni para marcar las directrices de una plantilla. Yo me fijo en analizar qué dinero tenemos y cuánto podemos destinar a los fichajes. De ahí no nos podemos pasar. De hecho, para eso están los controles presupuestarios que ha puesto LaLiga de unos años para acá. Gracias a ello, los clubes han empezado a respirar. Ya no se cometen los disparates de antes, cuando se endeudaban sin pensar en cómo lo iban a compensar más adelante. Ahora se confeccionan las plantillas con arreglo a los ingresos económicos que existen. Esos controles vienen a darle más salud al fútbol español. Ya no se ven los derrumbes de antes.

¿Nunca ha intervenido en las decisiones deportivas?

El consejo tiene delegado en el presidente esa toma de decisiones. Por ejemplo, para elegir a un director deportivo, analizas una trayectoria, un perfil, lo que han hecho en otros clubes, su conocimiento... Es como cuando eliges a un ingeniero. Al final, tomas una decisión. ¿Que si tengo garantías de acertar al cien por cien? Pasa como con los entrenadores. Pero volviendo a las decisiones, la clave se centra en el director deportivo. Si el director deportivo acierta con la plantilla y con el entrenador, nos irá bien. Si no es así, empiezan los cambios, los ceses... Eso nunca es bueno, y te das cuenta de que muchas veces tampoco es cosa de los entrenadores, sino de que las plantillas no responden porque están descompensadas. Todo eso lleva al descalabro de los cambios de entrenadores y demás. La clave está en el acierto.

¿Alguno de esos cambios le dolió de manera especial?

Cesar a un entrenador es de las cosas más desagradables que hay, porque son personas y porque en la mayor parte de las veces, ellos no tienen la culpa. Ellos dan sus instrucciones, y si las plantillas no responden por sus carencias o por lo que sea... Por aquí han pasado muy buenos entrenadores que fueron cesados. Y si lo piensas fríamente, salieron de manera injusta. Pero, ¿qué hacen un presidente y un consejo de administración si un equipo va mal y pierde? Buscas hacer algún cambio y con un nuevo entrenador tratas de modificar la dinámica. Eso no quiere decir que el nuevo técnico sea mejor que el anterior. Un relevo no siempre sale bien. Por ejemplo, en la temporada en la que bajamos a Segunda División B –la 2010/2011–, los críticos entendidos en este deporte decían que teníamos la mejor plantilla de la categoría. Tuvimos cinco entrenadores y no hubo manera. Fue muy doloroso. Es algo muy complejo.

El ejemplo podría estar en Juan Carlos Cordero. Pasó de un primer proyecto que no cuajó a firmar esta temporada una obra en la que no hay defectos.

Cuando Cordero entró en el club –en febrero de 2020–, heredó lo que había. La plantilla estaba descompensada. Y eso lleva un trabajo. Para contratar a Juan Carlos tuve dos reuniones en Madrid. Ahí me demostró que conocía muy bien la plantilla que teníamos en ese momento. En su primer año tuvo que hacer correcciones para que el grupo estuviera más compensado en todo, en lo deportivo y también en los salarios. Con las limitaciones presupuestarias que teníamos, empezamos a buscar gente con mucha hambre, con proyección... La idea era compensar la plantilla con dos jugadores por puesto, sin diferencias en los salarios. Si consigues ese objetivo y aciertas con el entrenador, lo normal es que las cosas te vayan bien. Ramis vio que la plantilla tenía futuro, se lo transmitió a la dirección deportiva, se negoció con él y llegamos a un acuerdo para iniciar un proyecto a dos años. Ahí están los resultados.

¿Le gusta el Tenerife de Luis Miguel Ramis, su estilo?

En Segunda División el fútbol es diferente al de Primera. Los marcajes son más férreos, prima el orden, se busca una mayor conexión entre cada zona del campo... Y por lo que veo, Ramis ha conseguido llevar a cabo todo eso. El Tenerife es un equipo acordeón: defiende y ataca en bloque, no se desordena nunca. A estas alturas de la temporada, ya es muy difícil que se desmorone. La plantilla tiene bastante fondo de armario y estamos preparados para llegar hasta el final compitiendo. Estoy contento e ilusionado con el equipo.

¿Piensa en algo más que en la promoción? ¿Cree que el Tenerife está ante la oportunidad de ascender por la vía directa?

Defender el playoff es estar ahí. El Tenerife debe seguir en la línea que lleva, pero el equipo no va a descartar la posibilidad de llegar más arriba. Sabemos que es un objetivo muy complicado, porque ahí están equipos como el Eibar, Almería, Valladolid... Y luego hay otros que vienen pisando fuerte por detrás. Pero, en lugar de estar pensando en el ascenso directo, lo importante es pensar en ganar. No es bueno meter ninguna presión.

En marzo se recuperará el 100 por cien del aforo del Heliodoro Rodríguez López. ¿Cómo le sentó que el Gobierno de Canarias lo recortara a la mitad en enero, justo antes del derbi?

El tiempo nos ha dado la razón. Por supuesto, respetamos las decisiones de nuestras autoridades sanitarias, pero creo que esa medida fue algo precipitada. Pienso que debimos mantenernos en la línea que recomendó el Gobierno central. En el plano económico, lo cierto es que nuestras arcas se resintieron, porque había una taquilla presupuestada para el derbi.

Por cierto, ¿le pareció mal que el presidente de la Unión Deportiva optara por no viajar a Tenerife para ese partido?

Hay buena relación y respeto entre ambas instituciones. Si Miguel Ángel Ramírez decidió no venir en ese momento, no tengo nada que decir. Es dueño de sus decisiones. Sus razones tendría.

Quedaron pendientes algunos actos programados para ese 2 de enero, como el estreno de la camiseta del centenario, el homenaje a Lasso... ¿Ya hay fecha para poder desarrollarlos?

Precisamente, queremos presentar la camiseta cuando tengamos el aforo completo para que toda la afición pueda participar. Iremos haciendo cosas. Estamos en el año del centenario y todavía nos quedan muchos actos que celebrar. Indudablemente, 100 años dan para mucho y se trata de hacerle un reconocimiento a todas las personas que aportaron de una manera o de otra en este siglo.

De los festejos del centenario que están por venir, ¿cuál le entusiasma más?

Una de las cosas que más me gustaría sería dar por finalizadas las infraestructuras de la Ciudad Deportiva. Le estoy dedicando todo el esfuerzo posible. Es uno de los mejores homenajes que se podrían hacer, pensando en las generaciones venideras. El club tendrá unas instalaciones dignas para que los más jóvenes se formen, incluso pensando en el resto de las Islas, porque tendremos una residencia para las futuras promesas. Es un proyecto que nos va a consolidar para que nuestra cantera siga dando futbolistas de referencia dentro de nuestra plantilla.

¿Ve factible que las obras terminen antes de 2023?

Me gustaría poder inaugurarla antes del final de este año. Es lo que nos ha prometido la constructora. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para conseguirlo.

¿En qué medida influye la inyección económica procedente del fondo de inversión CVC?

A este club le ha venido como anillo al dedo. Es un dinero que hay que devolver, pero se va a traducir en muchas mejoras para todas nuestras infraestructuras, porque en la Ciudad Deportiva todavía quedan muchas cosas que hacer: gradas, aparcamientos... Ahí podremos justificar el gasto del 70 por ciento de ese dinero.

Ya que menciona a la cantera, ¿no echa en falta una mayor presencia de jugadores canarios en la primera plantilla?

Respetamos las críticas, pero que conste que hacemos el máximo esfuerzo para tratar de impulsar a todos los chicos que vienen de abajo para que puedan llegar a la primera plantilla. Y seguiremos en esa línea. Puede haber temporadas en las que no salga ninguno, pero no por ello vamos a ceder en la búsqueda del objetivo de sacar jugadores para el plantel profesional. Eso lleva un proceso de años, pero no vamos a descansar.

La temporada pasada, Suso se incorporó a la dirección deportiva. ¿Qué le gustaría que pasara con los actuales capitanes, Aitor Sanz, Carlos Ruiz y Dani Hernández? Acaban contrato.

Ahora les toca aportar desde dentro, en la primera plantilla. El día que no estén en esa función, todo el que venga a sumar en otras áreas del club, será bienvenido. No rechazamos a nadie, siempre que así lo decidan los profesionales correspondientes. Dentro de la estructura deportiva hay un responsable, que es Juan Carlos Cordero, y dentro de lo que es la plantilla, la decisión de cuándo dejas de participar más o menos, es del entrenador, al que le queda una temporada más de contrato; y hay buena armonía entre Ramis y Cordero. Serán ellos los que decidirán al final si alguno sigue o no. No seré yo quien imponga si alguien continúa o no dentro de la plantilla. Nunca lo he hecho. De todas formas, son futbolistas súper comprometidos: Carlos Ruiz, Aitor, Dani... Es gente que siente el club profundamente. Dani es de aquí, pero Carlos y Aitor llevan tantos años en la Isla, que sienten que el Tenerife les llena su vida deportiva. Está claro que es donde tienen el pensamiento fijado.

En diciembre renovó en el cargo por cinco años más. ¿Se ve cumpliendo este mandato?

Me quedan cosas por hacer y quiero dejarlas encarriladas. A partir de ahí, no sé cuánto me quedará de mandato cuando los objetivos trazados estén cumplidos, pero creo que ese será el momento de pasar el testigo. Hay otros proyectos ilusionantes, aparte del de la Ciudad Deportiva, como la rehabilitación del edificio que tenemos en la calle Suárez Guerra, que se donó a la Fundación para que sea su sede y, al mismo tiempo, un museo para exponer los principales logros que ha tenido el club, una sala de proyección que se utilice para escenificar los cien años de historia... La Fundación también tiene proyectos importantes para aportar su granito de arena a nuestra sociedad. Tenemos la obligación de aportar todo lo que esté en nuestras manos y el club lo quiere hacer a través de la Fundación del Tenerife.

Por lo que comenta, no se plantea pasar el testigo en una fecha determinada.

Estoy con muchas más fuerzas que cuando entré al club en febrero de 2006, y creo que lo importante es que ahora tengo más experiencia, sin la presión que teníamos al principio. Así se pueden tomar las decisiones de manera más serena. Antes solo podías pensar en cómo pagar las deudas. Ahora hay margen para mejorar y hacer crecer a la institución.

¿Tiene una idea de quién podría ser su sucesor?

Cualquier accionista tiene el derecho de presentarse, si tiene esa inquietud. Estoy seguro de que hay gente que se sentirá honrada de presidir este club. El que quiera dar el paso, será bienvenido. Pero ahora estoy centrado en terminar la Ciudad Deportiva, en los preparativos y en los actos del centenario, en el proyecto de la Fundación, en el equipo, velando por su buena marcha... Tenemos mucha actividad y creo que ahora no toca pensar en esa situación.

¿Qué papel podría tener el accionista José Miguel Garrido?

La relación con él es cordial, como debe ser con cualquier accionista importante del club. Algunas veces viene a los partidos. Hay una buena comunicación. Es alguien que también está ahí para sumar y eso es importante. Si tiene alguna idea, escucharé lo que diga; y lo que sea bueno, lo recogemos. La entrada del señor Garrido en el club viene a enriquecer todavía más lo que es el accionariado.