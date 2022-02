Ramis invita «a soñar en grande, no en pequeño»

Felicidad absoluta. El partido de ayer dejó en el Heliodoro solo noticias felices y así lo interpretó el entrenador del representativo, Luis Miguel Ramis, quien destacó la comunión con la grada, la fiabilidad defensiva, el olfato goleador que exhibió Mario González y otras tantas señales para la ilusión. Y ante todo, su discurso destiló ambición. «¿Por qué soñar en pequeño? Soñemos en grande», verbalizó el jefe del banquillo blanquiazul.

Ramis puso el acento en la dificultad del partido, ante un Ibiza que solo había cedido tres derrotas a domicilio y que llegaba al Heliodoro como uno de los conjuntos más realizadores del campeonato. «Todos los partidos son complejos y te exigen, este no iba a ser menos. Estamos en una buena línea en cuanto a comportamiento se refiere en toda la temporada. Y si no definitivos, estos encuentros empieza a ser casi definitivos. Quedan 14 jornadas y todos queremos posicionarnos ahí arriba. El rival nos ha puesto en muchas dificultades pero hemos respondido bien, lo hemos madurado», razonó el técnico.

También se refirió al gran protagonista del encuentro, el artillero Mario González, que liquidó al adversario con dos dianas en el exiguo margen de solo 18 minutos. «Es bueno que nuestros jugadores más adelantados lleguen al área y acierten. Mario ha hecho lo que se le ha pedido, como la semana pasada, pero en esta ocasión sí le hemos asistido y él define bien. Es una buena bocanada de aire para él, que ahora ya conoce el Heliodoro y el ambiente», cerró.

Ramis no quiso darse por satisfecho con que este triunfo casi garantice al Tenerife la presencia en la promoción. El técnico quiere más y, sin ponerle nombre a su objetivo para esta temporada, sí piensa en el ascenso directo. «A nosotros lo que nos interesa son los puntos que sumamos. Mirar hacia atrás no nos va a aportar nada salvo saber que estamos bien posicionados. Esto ya va de semana en semana. Hemos ganado estos tres puntos y ya está, hay que descansar bien y salir a por los tres siguientes. Si lo hacemos, estaremos arriba, pero los de arriba van a apretar mucho», advirtió. «No pienso en que el séptimo esté a 13 puntos. Lo que me tranquiliza es ver cómo está el equipo, que no cede y semana a semana pone en dificultades sus rivales; la clasificación es consecuencia de todo esto», completó.

También habló de la decimotercera portería a cero de Soriano, sinónimo de fiabilidad, así como la defensa que le acompaña. «Pero es mérito de todos», respondió. «Uno de los puntos importantes para irnos así en la primera parte ha sido la presión de Mario y de Elady; y cómo hemos dificultado la basculación del rival. Hemos estado sensacionales, tanto en orden como en actitud», dijo también.

Ramis, quien aclaró que la sustitución de Alexandre Corredera fue por descanso, recordó un dato muy elocuente. «El año pasado sumamos los 52 puntos en la última jornada y este año nos quedan 14 jornadas. Los números están muy bien, esto nos ayuda y genera ilusión, pero no nos van a dar superpoderes para nada más. Cada vez tenemos más afición, hoy [por ayer] ha habido lluvia y ha sido un día desangelado. Soñemos en lo que queda por delante y en los retos que quedan por cumplir. Tenemos que seguir mirando hacia adelante, no hacia atrás», fue el último de sus mensajes.

Jémez, contento por la imagen

Paco Jémez se mostró satisfecho por la imagen que ofreció un peleón Ibiza a su paso por el Heliodoro Rodríguez López, no por el resultado, que achacó a goles «incontrolables» marcados por el Tenerife en la primera mitad. Como ya hizo antes de viajar a la Isla, el preparador del club balear se mostró muy elogioso con las prestaciones y comportamiento del representativo, que se consolida en plazas de privilegio. «Estoy contento por el partido que hemos hecho, pero tal vez no hemos tenido tranquilidad para convertir las oportunidades; nos ha faltado algo», resumió Jémez. «A pesar de la derrota me llevo más cosas positivas que negativas; el resultado no puede dejar que veamos las cosas buenas que hemos hecho», reiteró. Asimismo, confirmó que buscaba variar la dinámica con sus permutas, lo cual consiguió aunque sin influir en el resultado final. «Los goles son incontrolables, han venido en dos pérdidas nuestras y el Tenerife resuelve muy bien a la contra», completó Jémez. «Toca darle la mano al rival, felicitarle y seguir adelante», dijo también.