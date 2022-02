Una pareja que funciona

Nadie podía presagiar en pretemporada que la pareja que más iba a consolidarse en el eje de la retaguardia del CD Tenerife iba a ser la formada por el polivalente Sergio González y el recién llegado José León, fichado libre en verano tras finalizar su vinculación con el Alcorcón. Posiblemente nadie habría acertado que ellos dos iban a ser los que más veces iban a repetir con la condición de titulares –ya van nueve– y con los que el representativo iba a coleccionar más porterías a cero. De momento, son seis los partidos en los que han podido celebrar que el portero Juan Soriano, otro de los nombres propios de la excelente temporada blanquiazul, no ha recogido ni un solo gol de sus propias redes.

Como es natural en el curso de cualquier temporada, la defensa insular ha experimentado numerosos cambios motivados por diversas circunstancias. De hecho, fue una lesión lo que impidió empezar en igualdad de condiciones a León y también el motivo de su tardío debut con el representativo, que se produjo como titular en la novena jornada (en el triunfo frente al Huesca en El Alcoraz). Hasta entonces, habían sido los centrales del curso anterior los que habían competido la mayor parte de los minutos ligueros: Carlos Ruiz-Sipcic. Y, además, con buenas prestaciones.

El dueto que conforman el granadino y el balcánico permaneció inamovible en los esquemas de Ramis durante las ocho jornadas inaugurales. Fueron ellos quienes permanecieron en el once mientras el equipo firmó hasta cuatro puertas a cero consecutivas (Sporting, Oviedo, Ponferradina y Valladolid). Pero arribó León y lo hizo como un avión. El madrileño tan solo ha salido de las alineaciones del representativo una vez desde que incrustó su nombre de ellas. Desde la novena fecha del campeonato hasta la actualidad, lleva 18 titularidades solo interrumpidas en el choque frente al Girona (y porque estaba sancionado).

Una vez volvió a la titularidad en La Rosaleda, el ex de Alcorcón y Rayo Vallecano ha jugado con solo dos acompañantes: con Sipcic tres veces y en el resto de las ocasiones con el emergente Sergio González. Casi nadie contaba con el cartagenero, al que Juan Carlos Cordero firmaba en propiedad en verano tras pasar un primer año a préstamo en el Tenerife. Pero el ex del Cádiz está siendo una de las grandes sensaciones del tramo más reciente de la competición. A un nivel magnífico, ha demostrado un altísimo grado de compenetración con León, hasta el punto de que han jugado juntos nueve de los últimos 11 partidos ligueros; y seis de los últimos siete.

El rendimiento muy notable del madrileño incluso propiciaba que llegase a las oficinas del Heliodoro una oferta formal del Flamengo brasileño para hacerse con sus servicios; y en cuanto a González, está disfrutando de su mejor momento desde que se incorporó al Tenerife. Incluso en alguna ocasión se ha destapado como asistente, incorporándose al ataque cuando la coyuntura lo ha permitido, siempre atento al corte y ofreciendo soluciones para la salida del balón.

Transcurridas 27 jornadas del campeonato, la pareja José León-Sergio González (nueve veces elegida) ya supera al dueto Carlos Ruiz-Sipcic (ocho) y también a las otras dos fórmulas empleadas por el cuadro técnico: León-Sipcic (seis) y Ruiz-Léon (cuatro).

A título individual, el defensor venido del Alcorcón es –con amplia diferencia– el que más minutos ha disputado, con un total de 1.703 repartidos en 19 titularidades y una suplencia. Le siguen Sipcic con 1.253 (24 partidos jugados, 14 de ellos desde el once inicial), Carlos Ruiz con 1.065 (12 encuentros ligueros, todos como titular) y un Sergio González que va de menos a más. El ex del Cádiz acaba de rebasar los 1.000 minutos de competición, ha disputado 18 compromisos en liga y ya van diez como titular. Sin duda, cotiza al alza.

«Me están dando mucha confianza»





«La verdad es que me estoy encontrando muy bien y muy a gusto en el equipo. Me han dado confianza y están saliendo bien las cosas; estoy feliz aquí», verbalizaba esta semana Sergio González, uno de los centrales predilectos de Ramis en el tramo más reciente de la competición. El ex del Cádiz se ha erigido en un acompañante ideal para José León, y cada vez los resultados de este dueto son más relucientes y eficaces para el colectivo. «Somos un bloque compacto y un grupo solidario», define el polivalente jugador, que posiblemente no esperaba a estas alturas de la competición haberse convertido en un elemento indiscutido en la composición de las alineaciones.«No nos podemos relajar porque queda mucho todavía», aseguraba en Radio Club Tenerife. «Todos tenemos la ambición de conseguir cosas grandes, pero estamos con los pies en el suelo», añade González, quien considera «que es una barbaridad» sumar 49 puntos en 27 jornadas.Sergio se ha asentado en la titularidad en el centro de la zaga y suma ya 18 partidos esta temporada en la categoría, superando así su mejor cifra de partidos en una sola campaña. La había firmado justamente en el Cádiz, con 17 encuentros jugados en el curso 2019/20. Números individuales que explican su ilusión y entusiasmo.