Míchel: «Aquí es donde más querido me he sentido en menos tiempo»

Aunque no está teniendo el protagonismo del comienzo de la temporada, Míchel Herrero se siente igual de valorado. Es más, está notando algo que no había percibido antes en su larga carrera deportiva. «De todos los clubes en los que he estado, este es en el que más me han querido en un espacio más corto», comentó el centrocampista del Tenerife refiriéndose al «apoyo» que le llega por parte de la afición.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, el valenciano dio a entender que asume su papel dentro del grupo. «Hay compañeros que lo están haciendo muy bien y debo apoyar desde fuera», comentó Míchel ofreciéndose a «dar el máximo» cada vez que le toque participar, aunque sea «un minuto». Pensando en los objetivos colectivos, afirmó que «lo más importante es ir partido a partido y tener los pies en el suelo», y destacó que «la clave es la piña» que hay en el equipo.