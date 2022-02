Elady Zorrilla, el obrero del gol

A sus 31 años y en su primera temporada en el Tenerife, Elady Zorrilla es el máximo goleador del equipo con nueve dianas. Pero no hace tanto se encontraba lejos de una situación con la que nunca dejó de soñar: ser futbolista profesional y aspirar a metas altas.

«Con 25 años estaba trabajando en la obra, con mi padre», recordó en una entrevista a Magazine LaLiga Smartbank. Eran tiempos en los que, después de casi diez horas de trabajo, pedía permiso para salir 30 minutos antes y llegar a tiempo a los entrenamientos de su equipo de Tercera División. «Recorría 125 kilómetros a la ida y otros a la vuelta, y lo fácil habría sido pensar que no me compensaba, pero luego vino una temporada buena y otra más...». Así, Elady fue progresando y destacando como delantero en Segunda B. «Empecé a encontrarme en la situación con la que había soñado de pequeño, ya que cada vez era más conocido y me iba ganando el respeto de mucha gente en el campo», repasó sin perder de vista la referencia de su padre. «Él me dice que de lo que más orgulloso está es que me haya podido ganar la vida con el deporte», confesó el atacante jienense, que, con todo ese aprendizaje, procura «disfrutar al máximo de los buenos momentos y poner pasión» a todo lo que hace. «Cuando tengo la oportunidad de triunfar de algún modo o llegar a algo difícil, lo agarro fuerte para que no se me escape», indicó.

«Tengo los pies en el suelo y sé que esta categoría es larga, pero no renuncio a nada» Elady Zorrilla - Futbolista del CD Tenerife

Ahora, su objetivo consiste en vivir un desenlace feliz en su campaña de estreno en el Tenerife. «Estamos haciendo una muy buena temporada y la afición se va a alegrar al final, porque confiamos muchísimo en que puede ser un año espectacular», declaró Elady. «Tengo los pies en el suelo y sé lo difícil y larga que es esta categoría, pero no quiero renunciar a nada», apuntó el 9 blanquiazul.

Y es que Zorrilla no se corta al vaticinar que la temporada «va a ser especial» para el tinerfeñismo. «Nos vamos a dejar todo para que el final sea bonito, y se trata de que lo consigamos y celebremos entre todos», continuó el atacante.

En el plano personal, señaló que su reciente paternidad le ha aportado una vivencia difícil de describir. «Es una experiencia que solo puede explicar el que la pasa», dijo Elady, que ya ha tenido la oportunidad de dedicarle goles a su hijo. Lo hizo desde la distancia, ya que no nació en la Isla. «Llevo tres o cuatro meses solo, dado que mi mujer dio a luz en Jaén: no quería irme a un partido y que ella estuviera sola en estos momentos. Se echa de menos a la familia».