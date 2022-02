«Cordero me preguntó y le dije que fichara a Soriano sin duda»

Le vimos el domingo en Alcorcón. Imagino que desde ahora y cada vez que tenga ocasión se acercará a ver a su equipo.

Sí. Estoy haciendo en Madrid el curso de dirección deportiva y las clases son los lunes, así que me acerqué para saludar a los compañeros y pude hablar un rato con ellos.

¿Qué le transmitieron?

Mucha ilusión, muchas ganas. Venimos de años difíciles y por fin están saliendo las cosas. Llegaban con una racha positiva de resultados, ganaron en Alcorcón y están consiguiendo resultados en casa y fuera de casa. Les veo con ganas de seguir así, en esta dinámica. Con los pies en el suelo pero con la intención de sumar más alegrías.

Con siete triunfos a domicilio y 12 porterías a cero, ¿este Tenerife huele a ascenso?

Yo creo que hablar de eso es perjudicial ahora mismo. Se tiene que continuar en la misma línea que ha marcado el míster desde el comienzo de la temporada, ir poco a poco, seguir sumando y tomarse cada semana como una batalla. Hay varios equipos que están luchando por engancharse a la zona alta y lo mejor es no abandonar ese discurso ni esa manera de hacer las cosas. Partido a partido, y cuando queden cuatro o cinco jornadas, ya se verá por qué podemos luchar.

Pero sí que reivindicaban sus compañeros el derecho a soñar, «porque se lo han ganado», decía el martes Bermejo. ¿Usted ya tenía el pálpito de que saldría buen año cuando empezó la temporada en agosto?

Ese pálpito lo tienes siempre. Cualquier temporada se empieza con muchas ganas y con altas expectativas; y luego es la liga la que te pone en tu sitio. La realidad es que los resultados no estaban siendo positivos en las últimas campañas y haber conseguido ese colchón de puntos desde el inicio ha dado al grupo la confianza que tal vez faltaba. Eso nos ha hecho llegar a mediados de febrero en una posición privilegiada. Ahora, el deseo de todos es no decaer, sino seguir así.

Se han dado todas las circunstancias para el equipo esté arriba. Por un lado, el acierto de Cordero en los despachos y por otro, el mérito incuestionable de Ramis. Para usted, ¿cuál ha sido la receta del éxito?

La clave de la temporada ha sido darle continuidad al proyecto y no seguir cambiando entrenadores. Haberle dado la confianza a Ramis, que conocía el club, la Isla y la categoría, ha sido la mejor decisión posible para que se diesen los resultados colectivos.

Es cierto que éste es un éxito colectivo, no de individualidades, pero merece un episodio aparte Juan Soriano. ¿Cómo le está viendo?

Yo le conozco desde hace muchísimos años. Cordero me llamó en verano para preguntarme por él y le dije que no se lo pensara; que lo fichara sin dudar. Le transmití que era un grandísimo portero y que estaba segurísimo de que iba a ofrecer rendimiento inmediato. Es un portero joven pero está demostrando que está más que preparado para rendir y ofrecer resultados en el fútbol profesional.

Está demostrando además que es un portero que gana puntos. ¿Qué le faltó para cuajar a este nivel en clubes anteriores?

Había estado en diferentes equipos, pero sin jugar con asiduidad. Al final todos los jugadores lo que necesitan es confianza; es la confianza lo que les hace mejores y es importante que la gente lo sepa. El futbolista profesional necesita sentirse querido y valorado. Si un jugador llega a un club grande como es el CD Tenerife, lo hace porque ha aunado méritos para ello y no porque nadie le haya regalado nada. Muchas veces pecamos de excedernos en la crítica cuando el rendimiento no es el adecuado; en cambio si le damos al futbolista cariño desde todos los estamentos, desde la afición a la prensa, el rendimiento mejora.

Y al margen de Soriano, al que ya conocía, ¿le está llamando la atención el rendimiento de alguno de los fichajes del Tenerife?

Es verdad que esta temporada yo no he estado con ellos porque empecé fuera con la recuperación y luego ya no volví. Pero los he seguido bastante y está claro que se ha acertado en los fichajes, que están dando un rendimiento excelente. Corredera me gusta mucho, Elady por supuesto y Mellot me sorprendió el otro día porque era la primera vez que le veía en directo. Hay otros que también van a ser importantes, por ejemplo Larrea o Míchel Herrero, que están aportando y más van a aportar. Eso, sin olvidar a la gente que ya estaba y que ha dado pasos adelante. Se ha configurado una plantilla amplia, con variantes... y el míster las está sabiendo explotar.

Y de los rivales, ¿a quién ve más fuerte? ¿Es ésta una batalla solo de cuatro?

Yo creo que os equivocáis si miráis eso. La presión tiene que ser para los rivales que vienen de Primera División o para el Almería, que es un proyecto hecho con muchísimo dinero. El Tenerife no tiene que meterse la responsabilidad que sí tienen los otros. De todos modos, habrá algunos equipos que ahora estén tapados y acaben arriba.

Hablemos de usted. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido el proceso de adaptarse a su nueva realidad?

Estoy bien. Pensaba que me encontraría tal vez peor, pero estoy haciendo bastantes cosas para no estar parado. Estoy formándome y haciendo cursos que son muy interesantes, y que los tenía ahí en la recámara. Así que estoy sin parar, con muchas ganas de elegir por dónde voy a enfocarme. De momento, la intención es reunirme con gente, ver fútbol y formarme. Poco a poco se irá clarificando el sendero e iré viendo por dónde me lleva.

Quedó pendiente el homenaje que el Tenerife le había planificado para el derbi del 2 de enero, que quedó condicionado por las restricciones de aforo. ¿Ya han elegido fecha?

Será cuando la situación se normalice, cuadraremos un partido en casa y haremos todos los actos que quedaron suspendidos. Por mi parte tengo muchas ganas y mucha ilusión por sentir de cerca el Heliodoro.

Supongo que le habrán llegado las infinitas muestras de apoyo y afecto de la afición de Tenerife.

Sí, siempre lo he dicho. Desde el primer momento que llegué y luego durante la lesión y en el trance amargo de poner fin a mi carrera, he sentido un cariño enorme. Como no he podido responder uno a uno a todos los seguidores del Tenerife, sí quiero que ese día sea un acto de agradecimiento a todos ellos. Y se va a unir todo: la vuelta al 100% del aforo del Heliodoro, que el equipo esté arriba y que estemos celebrando el año del Centenario. Seguro que será un día que no se me olvidará nunca.

¿Qué fue lo más difícil de abandonar su profesión predilecta?

Fue un proceso largo y poco a poco me fui haciendo a la idea. Ahora estoy empezando una nueva etapa y se echan de menos muchas cosas. El otro día era la primera vez que veía un partido del Tenerife en directo. Veía acciones del juego, asociaciones de calidad y te confieso que echaba en falta estar ahí abajo, en esa situación. Qué se yo, pues a lo mejor al lado de Corredera o de Míchel Herrero, claro los ves y desearías estar dentro. Pero ahora estoy enfocado en otra etapa de mi vida; y contento, porque el fútbol es un deporte que te limita muchos otros aspectos del día a día que estoy recuperando. Sigo sintiéndome un privilegiado por haber disfrutado muchos años de esta profesión.