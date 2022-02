«Hace tiempo que nos hemos ganado nuestro derecho a soñar»

Una de las imágenes más icónicas de la feliz victoria del domingo en Alcorcón fue la de Álex Bermejo escenificando la comunión con la grada en la celebración del definitivo 0-2. Fue un reconocimiento «al esfuerzo de la gente por acompañar al Tenerife» y al apoyo incansable que les diero durante 90 minutos. El barcelonés reivindica que el representativo ya se ha ganado el derecho a soñar, subraya que la afición blanquiazul le ha tratado «fenomenal» desde el primer día y pasa de puntillas sobre su posible renovación. Acaba contrato el próximo 30 de junio y no hay indicios por parte de las intenciones del club; sí se intuyen cuáles son las suyas. «Aquí soy feliz», sentencia.

¿Fue el domingo uno de los días más felices de esta temporada?

Por la forma que nos arropó nuestra gente, sí. Fue un día muy bonito y les agradecemos mucho a todos el esfuerzo que hicieron por venir a apoyarnos, porque sabemos lo que cuesta desplazarse desde la Isla. La gente que vino y estuvo en el campo fueron un apoyo brutal para nosotros.

De hecho, nada más entrar en la red el balón del 0-2, ya se fue corriendo hacia la grada para celebrarlo con los aficionados. ¿Qué sintió en ese momento?

Al final te da mucha alegría saber que haces feliz a mucha gente al mismo tiempo, en este caso a cientos de seguidores del Tenerife que se habían desplazado y también a los muchos que siguieron el partido desde casa. Ver tan de cerca la alegría de la gente es algo muy bonito y que te pone la piel de gallina. Llevamos dos años difíciles con esto del covid y para mí fue un motivo de orgullo poner mi granito de arena; la gente de Tenerife siempre me ha tratado fenomenal y me dispensado mucho cariño.

A nivel particular sumó 90 minutos y aportó en momentos clave como el segundo gol, ¿cómo se vio usted a sí mismo?

Bien, muy bien. Me encontré con buenas sensaciones sobre el terreno de juego y con la idea de siempre, la de seguir sumando minutos y con el objetivo de que vengan nuevas alegrías con el equipo.

¿Se ha ganado ya este Tenerife el derecho a soñar con algo grande?

Yo creo que el derecho a soñar nos lo hemos ganado desde el principio de temporada y desde hace mucho tiempo. Hemos ganado muchísimos partidos difíciles fuera de casa y creo que estamos de acuerdo en que nos estamos dejando la piel. Habrá buenos días, malos días, buenas o malas sensaciones, rachas positivas y negativas... pero somos un equipo muy sólido y que se lo deja todo en el campo. La entrega y la calidad de este Tenerife pienso que son indudables a estas alturas que nos encontramos.

No sé si se les hizo larga la espera desde el segundo gol al final del partido, pero el estallido de júbilo fue espectacular.

Es que estábamos deseando que el árbitro pitara el final (ríe). Primero, para ganar. Para ganar y decir: ya tenemos los tres puntos, que era el objetivo que nos habíamos marcado para Alcorcón, que un rival que nos puso las cosas difíciles. Pero también porquería deseábamos acercarnos a la gente. Cuando lo hacemos tras ganar, tanto fuera de casa como en el Heliodoro, es un momento muy bonito y muy especial para todos.

Y ahora que habla y menciona el Heliodoro, ¿algún mensaje para el próximo sábado?

Que ojalá que sean muchos más los que vengan a vernos y a animarnos, ahora que se han levantado las restricciones de aforo. Su apoyo se nota mucho y nos hace muy felices.

Acaba contrato en tan solo unos meses, ¿se apunta a jugar el año que viene con el Tenerife en Primera?

Hombre, todo esto se tendrá que hablar cuando se tenga que hablar. Ahora mismo estamos muy centrados en sumar tres puntos en cada partido, en seguir en esta buena dinámica y brindar nuevas alegrías a nuestra afición. La realidad es que estoy muy feliz. Estamos haciendo un año maravilloso pero estamos con la mirada puesta solo en el próximo partido, sin más.

Se percibe que está Bermejo disfrutando su mejor momento de la temporada después de tantas lesiones y contratiempos que quedaron atrás. ¿Siente que, ahora sí, le ha llegado la hora de ser protagonista?

Al final es difícil gestionar una situación como la mía. Llevo un par de años difíciles. De algún modo a todos los jugadores nos llega en algún momento una mala racha y a mí me llegó en este punto de mi carrera. Una vez superada, simplemente jugar y pasártelo bien sobre el campo es una sensación indescriptible y maravillosa.

¿Ha tomado alguna medida para prevenir lesiones y para llegar a este momento de plenitud?

Yo me lo curro siempre. Trato de cuidarme al máximo, descansar lo máximo... al final vivo por y para el fútbol. Es así. Tenemos la oportunidad que no todo el mundo tiene, la de ser futbolistas profesionales y además jugar para un club grande como el Tenerife. Me dedico día y noche a mi faceta de futbolista en este club; y poco a poco la sensación que tengo es que voy solucionando los problemas.