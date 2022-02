Mollejo conoce el camino

Rara vez se da en el fútbol español que un mismo jugador asciende dos años consecutivos a Primera División, pero es que en el caso de Víctor Mollejo (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 2001) puede darse la extraña casualidad de que ocurra en ambos casos en idéntico escenario: el Heliodoro Rodríguez López.

El futbolista cedido por el Atlético de Madrid ya conoce el camino que conduce a Primera. Hace apenas unos meses era partícipe de la proeza del Mallorca, que conseguía –por sobrados y evidentes méritos– el cambio de categoría por la vía rápida, con varias jornadas de antelación y en pleno mes de mayo, además con récord de puntuación y una trayectoria excelente de principio a fin.

Más accidentado está siendo el camino para el Tenerife, que no va tan holgado como el cuadro bermellón, pero que ya se ha ganado la etiqueta de aspirante. Cuenta Mollejo que se dan muchas analogías entre ambos proyectos y que confía que el del representativo finalice con el mismo feliz desenlace que obtuvo en Palma.

«Hay una similitud bastante grande. Ambas plantillas cuentan con una mentalidad muy ganadora y salen a por los tres puntos en todos los partidos. Además, como ocurría en el Mallorca, este Tenerife tiene una plantilla bastante amplia y con opciones en todas las demarcaciones», enumera el alcazareño. Y aunque a todos los futbolistas les gustaría adueñarse de alguna de las posiciones privilegiadas de ascenso directo, él en As la semana pasada firmaba hacerlo incluso por los pelos.

«Claro que soñamos con un final feliz, pero yo te firmo el ascenso quedando sextos y sufriendo lo que haga falta en el playoff. De momento, estamos disfrutando del camino, del gran grupo que hay y de los resultados que se están obteniendo», aduce. En todo caso, no renuncia a nada. «La segunda plaza es una posición difícil de alcanzar, pero estamos ahí en la pelea. Vamos paso a paso, partido a partido, desde esa mentalidad siempre», apunta el atacante.

Mientras ve semejanzas «grandes» con aquel Mallorca que se acostumbró a la victoria y nunca daba por bueno un empate; sí ve diferencias importantes en su cuota de protagonismo y en su rol en el proyecto. En el representativo, Mollejo y sus virtudes están siendo mucho más aprovechados. Y así lo valora desde el primer día. «Aquí estoy disponiendo de minutos, me siento útil y es algo que debo agradecer a la dirección deportiva y también al cuerpo técnico», explica.

«El buen ambiente es un factor esencial. Yo soy un tipo que siempre intenta estar próximo a los demás y que intenta aportar buen humor; de ahí que tenga que agradecer a los compañeros que acepten las bromas», sonríe el jugador cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada. Como conoce el camino, puede hablar del trayecto a Primera con conocimiento de causa. «Otra de las claves es que estemos arropados por la afición, tanto en el Heliodoro como fuera. Lo de Alcorcón ha sido una barbaridad, con más de 300 entradas vendidas para un partido a domicilio», reseña el profesional blanquiazul, quien aportó a la causa a otros 20 seguidores del Tenerife entre familiares y amigos suyos. «De los míos, se desplazaron un montón», completa.

Si finalmente consiguiera el codiciado ascenso, Mollejo entraría en el muy selecto club de los futbolistas que ascienden con colores diferentes en dos cursos consecutivos. Y entraría en la lista de aquellos que repitieron éxito. El que más veces lo logró fue Abel Gómez, que coleccionó hasta cuatro cambios de categoría con destino Primera. En todo caso, a Mollejo le gustaría hallar estabilidad, como es lógico; y por supuesto jugar en la élite.

«De mi futuro no hay ningún tipo de novedad a estas alturas del año. Tampoco es momento de hablar nada; no tengo nada claro. Solo una cosa: que quiero hacer un año bueno con el Tenerife y ayudar a conseguir los objetivos. Ni se me ha pasado por la cabeza qué haré», apunta, a sabiendas de que su porvenir profesional depende en buena medida del resultado grupal, de su propio rendimiento y de un factor extra: la decisión del Atlético. «Al final yo estoy a gusto aquí y me siento valioso. Percibo que ayudo al equipo y eso es fundamental para estar bien», avisa el manchego.