Ramis: «Damos mucho valor a esta victoria»

Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife, cerró anoche su comparecencia ante los medios con un mensaje para la afición. «Les pido que si ahora se permite un 85% de aforo, por favor no dejen ningún sitio libre», fue su sugerente mensaje para acabar una noche feliz. Por el resultado, sí, pero también por el compromiso y lealtad mostrados por los más de 300 seguidores blanquiazules que se desplazaron hasta Santo Domingo.

«Que la gente se ilusione es genial y nos motiva. Le damos mucho valor a estas victorias porque aunque sea esta vez ante un equipo con dificultades, son partidos muy difíciles de competir», manifestó un Ramis tranquilo pero satisfecho, especialmente por la actitud de los suyos en la segunda mitad. «Es un pasito importante para seguir generando ilusión”, dijo en rueda de prensa.

Aunque no se viera la versión más brillante ni aseada del Tenerife, ayer sí se vio a un equipo que correspondió al despliegue de su gente con un esfuerzo descomunal para desvencijar al colista. «Son muchos los que se han desplazado y no es fácil. Es de alabar tener este respaldo y significa que están ilusionados, así que intentaremos no fallarles», adujo Ramis, quien ve «un sentimiento muy concentrado cuando se viaja fuera de casa». No en vano, quiso agradecerlo con un gesto cómplice con los aficionados, a quienes se acercó para aplaudirles y darles las gracias. Dicho todo lo cual, apeló una vez más a la prudencia. «Estamos bien posicionados y eso es importante, pero aún no hemos conseguido nada», cerró.

Antes, Ramis hizo su propio relato de la contienda y vio un comienzo que no le gustó en absoluto. No dijo sus nombres en voz alta, pero recalcó que apenas había «dos o tres jugadores que estaban entendiendo lo que había que hacer» con empate en el marcador. «Lo mejor es que nos fuimos al descanso al 0-1; lo demás no nos estaba gustando. En la segunda parte la intensidad defensiva creció y generamos más dificultades al Alcorcón. El 0-2 conduce a la precipitación del rival y ya no les dejábamos pensar. Para mí, el partido ha peligrado más en la primera parte que en la segunda», sentenció.

También se le preguntó por un par de registros numéricos notables. El primero, que el equipo ya suma más puntos a domicilio que en el Heliodoro Rodríguez. «Es un buen dato porque en el transcurso de una temporada siempre suele haber bastante diferencia entre puntos en casa y fuera. Lo que estos dígitos me dicen es que el equipo tiene un gran comportamiento y mentalidad, así como una gran cuota de responsabilidad en cada partido que juega. Los futbolistas le dan importancia a todo y eso ocurre semana tras semana», completó.

Otro dato que llama poderosamente la atención es que ya son 12 porterías a cero en lo que va de curso. Y además, poco a poco se van integrando los nuevos fichajes. Sobre el debut como titular de Mario González, comentó que «se ha adaptado bastante bien» a lo que se le exigía. Sobre los cambios, indicó que «han salido bien aunque el equipo no tuviese continuidad en el juego». «Pero estoy contento por cómo han entendido el encuentro en la segunda parte», celebró.

El cuadro blanquiazul no pierde a domicilio desde noviembre y va lanzado a por el ascenso directo. Pero Ramis avisa: «No hemos hecho nada».

Fran Fernández elogia al Tenerife

El antecesor de Ramis en el banquillo del representativo, Fran Fernández, elogió el funcionamiento colectivo de los blanquiazules. «Nunca bajan el ritmo», dijo de los futbolistas del Tenerife. A su juicio, el cuadro isleño se impuso en la primera mitad por su calidad individual (Álex Muñoz) y en la segunda «porque el 0-2 fue un mazazo» para el colista. El Alcorcón dio «su mejor imagen», precisó Fran, pero no le bastó para firmar su primera victoria del año y armarse de moral ante una salvación casi imposible. El tropiezo significa casi un certificado de defunción anticipado para los alfareros, aunque su entrenador subraya que no bajarán los brazos. «Esta vez hemos dado mejor imagen. El equipo ha jugado bien pero no ha competido como desearíamos. Nos hacen dos goles bastante evitables pero no puedo reprochar nada a nadie. Mis jugadores lo han intentado todo y se han dejado el alma, si bien los detalles nunca van a nuestro favor y esta dinámica parece que no tiene fin. Nos duele mucho, porque queríamos darle una alegría a nuestra gente», manifestó Fran.