Álex Muñoz no descarta renovar y afirma que se lleva «muy bien» con Cordero

«Claro que es posible que siga en el Tenerife». Con estas palabras aparcó ayer Álex Muñoz la posible controversia que pudiera existir en torno a su renovación con el representativo, que de momento ha desestimado, según revelaba recientemente Juan Carlos Cordero. El lateral blanquiazul, feliz protagonista del partido por su acierto en el 0-1, reseñó que su relación con el director deportivo «es muy buena» y dejó la puerta abierta a un posible acuerdo entre las dos partes.

«Estamos en contacto desde hace varios meses, solo que lo hemos dejado para más adelante, a ver qué pasa con el equipo», sugirió el defensa. A tenor de sus manifestaciones, ha aplazado su respuesta final porque no quiere «distraerse». «Pero claro que es posible que siga», subrayó.

Antes, se refirió a la secuencia de su gol, el segundo que anota esta temporada y que sirvió para desvencijar la resistencia del último clasificado.

«He podido disparar y no me lo he pensado. Por suerte ha ido para dentro y ha servido para sumar tres puntos», relató el propio Alex, quien remarcó que ganar en este estadio «es muy complicado, da igual la clasificación del rival». «Ellos han competido todos los duelos y jugadas, pero los detalles han caído esta vez de nuestro lado. No ha sido un día brillante», reconoció el defensor, de los mejores en el choque de ayer.