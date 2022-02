Ramis: «Todos son partidos trampa»

Seriedad, humildad y respeto. Desde estos tres parámetros enfilará el Tenerife su partido de mañana (Santo Domingo, 17:15 horas) ante el colista de la competición. Luis Miguel Ramis, técnico de los blanquiazules, descarta el concepto de «partido trampa» porque todos lo son. Y asegura que el equipo no se confiará ni tendrá en cuenta la situación angustiosa del Alcorcón, que se aferra a la cita de este domingo como un clavo ardiendo para revertir su casi insalvable crisis deportiva.

«Si te refieres a partido trampa como un partido peligroso o donde puede ocurrir algo que no te esperas, todos lo son si no haces las cosas bien y no los encaras como debes», advirtió el profesional tarraconense, que invita a los suyos a firmar una actuación completa en todas las facetas para arrimar los puntos a su casillero.

«Nosotros no nos fijamos en la clasificación del rival y sí en los 90 minutos que no esperan; para sacar los partidos adelante, tendremos que hacer las cosas muy bien y no depender del azar. Necesitaremos un partido completo y de pocos errores, con niveles de concentración muy altos. Ahí es donde ganamos enteros para poder sumar tres puntos», recomendó.

«Iremos con la idea de siempre, independientemente de la posición del equipo al que vamos a enfrentarnos», reiteró Ramis una vez más. Para el entrenador, el lugar en la tabla «define más una trayectoria durante la temporada que lo que pueda ocurrir el domingo porque en el campo, eso no influye», agregó. «El rival no nos va a regalar nada y nosotros vamos a tener que hacer un partido muy equilibrado», fue otro de sus mensajes.

Para cerrar con su análisis del Alcorcón, recordó que «en muchos partidos de esta liga, ha sido un equipo al que no han vapuleado». Asimismo, reseñó que «en su casa, son un bloque potente y de mucho carácter, como lo tiene también su entrenador». El segmento más largo de la comparecencia semanal de Ramis tuvo que ver con las particularidades del encuentro venidero y del contrincante, pero también hubo margen para preguntarle por otros asuntos.

Por ejemplo, habló Ramis de Shashoua. Y descartó que tenga que ser intervenido quirúrgicamente, ni ahora ni en verano. «A día de hoy, no hay datos ni síntomas que inviten a pensar que Shashoua tenga que pasar por quirófano. Esa opción no existe ni se ha hablado nunca. Y no solo él entrena mañana y tarde en este equipo, no está haciendo nada excepcional porque casi todos lo hacen. Todo depende de las tareas compensatorias que debe completar cualquier futbolista profesional. Respecto a sus molestias, tiene una pubalgia y creo que los dolores van a ir desapareciendo», adujo. «Confío en que volvamos a ver a un Shashoua a plenitud de condiciones, como el de principios de temporada. Pero esto se parece a una montaña rusa, porque a veces está mejor y otras veces peor vamos a ver si estabilizamos la situación y podemos tener al Samu que todos lo queremos, y además con todos los minutos posibles», reseñó respecto al británico.

Por último, habló de la competencia en el lateral diestro de la defensa. «Moore trabaja muy bien y duele que no tenga más minutos, aunque los tendrá, y lo sabe, por eso nos lo quedamos este pasado mercado de invierno y hablamos con él. Pero Mellot está rindiendo a un nivel altísimo», concluyó.