Fran apela «a la dignidad de cada uno»

El exblanquiazul Fran Fernández apeló ayer «a la dignidad individual» para conseguir una mejor versión del Alcorcón y firmar así la primera victoria a sus mandos. Desde que aterrizó en el proyecto de los alfareros, los suyos no han sumado un solo triunfo. La situación es tan urgente, que ayer el almeriense recordó en varias oportunidades que su equipo «es muy muy último». En este sentido, abogó por «no fijar objetivos a medio y largo plazo», sino a centrarse en ganar mañana. «Yo creo que podemos hacerlo, pero es hora de los hechos, no las palabras», fue otro de sus mensajes.

Fran se mostró enérgico y convencido de las posibilidades de su equipo, del que dijo que es «el mejor» al que ha entrenado nunca. «Eso, de lunes a sábado; luego, los domingos somos los que peor competimos», agregó. Dicho lo cual, buena parte de su comparecencia de prensa pivotó en torno al Tenerife y sus virtudes. Durante largo rato, el antecesor en el cargo de Luis Miguel Ramis se deshizo en elogios hacia el representativo.

«Las sensaciones que transmiten son positivas, también los datos. Han perdido solo uno de los últimos diez partidos, son el equipo de la competición con mejor porcentaje de finalización y eso demuestra dos cosas: calidad invidividual y un gran trabajo colectivo», reseñó.

Del Tenerife, dijo que es «un rival muy difícil, pero al final esta categoría da oportunidades a todos». «Nosotros somos muy, muy últimos, pero le podemos ganar incluso al primero. Se ha podido ver en esta temporada y en otras», recordó.

«El Tenerife es el equipo que mejor finaliza de toda la categoría y eso indica calidad y trabajo»

Para Fran, es urgente que los suyos cambien la manera de enfilar los partidos. «No podemos seguir compitiendo igual. Se lo dije a los chavales el otro día y creo que en el día a día, éste es el mejor equipo al que he entrenado. De lunes a sábado somos muy buenos; pero luego los datos demuestran que en los partidos no somos fiables. Eso me tiene un poco desconcertado. La gente está implicada, comprometida, sufre en los entrenamientos pero luego los jugadores se bloquean en la competición», diagnosticó.

El cuadro madrileño apenas suma 12 puntos en su casillero y se encomienda a un milagro. «Es el momento de sacar la dignidad de cada uno. Es el momento de los hombres, no de los hombres. Me gustaría que los chicos estuvieran convencidos y creo que tienen la misma sensación que yo. Estamos en una montaña rusa continua: empezamos los lunes hundidos por el resultado pero llegamos al viernes convencidos de que vamos a ganar. Lo estamos, pero hay que hacerlo», remarcó.

Por último, se refirió a las dificultades que se está encontrando para acoplar a los fichajes invernales, un total de seis. «Lógicamente hay complejidad en la adaptación de los nuevos, que vienen a hacer una especie de minipretemporada. Algunos no han llegado en su mejor estado, pero les pedimos que sean refuerzos, que vengan a mejorar algo que no estaba bien. No es el momento de esconderse dentro del grupo; los que estaban aquí tienen que sumar más, y yo el primero», completó.

«Yo creo en ganar al Tenerife, que es el próximo rival. En la situación que estamos, no podemos mirar más allá. Lo que importa es ganar, y solo pienso en eso. Si encadenamos una buena racha, ¿por qué no soñar? Pero ahora mismo no nos planteamos nada más que eso», dijo también.